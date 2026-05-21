21 de mayo de 2026
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Nuevo mapa digital permite consultar usos del suelo y actividades habilitadas en la Ciudad

El mapa digital es de acceso público y busca brindar mayor transparencia y claridad sobre las actividades habilitadas en cada zona de la Capital.

Nuevo mapa digital de la Municipalidad de Mendoza.

Nuevo mapa digital de la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza presentó la actualización del mapa digital de zonificación urbana, incorporando los nuevos lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 4234/2026, normativa que renovó el Código Urbano y de Edificación de la capital mendocina.

Se trata de una herramienta digital de acceso público que permite consultar de manera rápida, simple y accesible información urbanística vinculada a los usos del suelo, actividades permitidas e indicadores urbanos correspondientes a cada zona de la Ciudad.

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Una herramienta para consultar usos del suelo y actividades habilitadas

La actualización forma parte del proceso de modernización y actualización normativa impulsado por el municipio, con el objetivo de brindar mayor claridad, transparencia y acceso a la información para vecinos, profesionales, desarrolladores y usuarios en general.

El nuevo mapa web permite identificar las actividades habilitadas en cada sector de la Capital, además de conocer indicadores urbanos específicos relacionados con la construcción y ocupación del suelo.

De esta manera, la plataforma busca facilitar la comprensión de la normativa vigente y acompañar la toma de decisiones vinculadas al desarrollo urbano.

Transparencia e innovación tecnológica

Además de funcionar como instrumento de consulta, el mapa digital representa una herramienta de innovación tecnológica y transparencia institucional, fortaleciendo el acceso ciudadano a la información pública.

La actualización también se encuentra alineada con los objetivos del nuevo Código Urbano y de Edificación, normativa que apunta a ordenar el crecimiento de la Ciudad con una mirada participativa, sostenible y adaptada a los desafíos actuales y futuros del territorio.

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