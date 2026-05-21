Nuevo mapa digital permite consultar usos del suelo y actividades habilitadas en la Ciudad

La Municipalidad de Mendoza presentó la actualización del mapa digital de zonificación urbana , incorporando los nuevos lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 4234/2026 , normativa que renovó el Código Urbano y de Edificación de la capital mendocina.

Se trata de una herramienta digital de acceso público que permite consultar de manera rápida, simple y accesible información urbanística vinculada a los usos del suelo, actividades permitidas e indicadores urbanos correspondientes a cada zona de la Ciudad.

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La actualización forma parte del proceso de modernización y actualización normativa impulsado por el municipio, con el objetivo de brindar mayor claridad, transparencia y acceso a la información para vecinos, profesionales, desarrolladores y usuarios en general.

El nuevo mapa web permite identificar las actividades habilitadas en cada sector de la Capital, además de conocer indicadores urbanos específicos relacionados con la construcción y ocupación del suelo.

De esta manera, la plataforma busca facilitar la comprensión de la normativa vigente y acompañar la toma de decisiones vinculadas al desarrollo urbano.

Transparencia e innovación tecnológica

Además de funcionar como instrumento de consulta, el mapa digital representa una herramienta de innovación tecnológica y transparencia institucional, fortaleciendo el acceso ciudadano a la información pública.

La actualización también se encuentra alineada con los objetivos del nuevo Código Urbano y de Edificación, normativa que apunta a ordenar el crecimiento de la Ciudad con una mirada participativa, sostenible y adaptada a los desafíos actuales y futuros del territorio.