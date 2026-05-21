Tupungato celebrará el 25 de Mayo con actos oficiales y una gran peña folklórica

Con espíritu patriótico y los colores celeste y blanco como protagonistas, el departamento de Tupungato se prepara para vivir una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo con una jornada cargada de tradición, música y actividades para toda la comunidad.

La Municipalidad convocó a vecinos y vecinas a participar de las propuestas organizadas por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo , que se desarrollarán el próximo lunes 25.

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La jornada comenzará a las 9.30 con el tradicional Te Deum en la Capilla San Tarsicio, ubicada dentro del Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras.

Luego, desde las 10.30, se realizará el acto protocolar en la Escuela Secundaria Horacio Sergio , sobre calle La Costa s/n, con la participación de autoridades e instituciones educativas de la zona.

Peña folklórica y propuestas para toda la familia

Los festejos continuarán por la tarde con una Peña Folklórica desde las 15.30 en la Plaza General San Martín. Sobre el escenario se presentarán Dúo Armonía, Dúo Nuevo Canto, Rockhola, Quimey y distintos ballets folklóricos.

Además, habrá paseo artesanal, foodtrucks y kioscos de las promociones estudiantiles 2026, en una propuesta pensada para que toda la comunidad pueda disfrutar y compartir una fecha cargada de identidad argentina.