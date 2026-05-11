Tupungato: salvaje pelea tras un partido de fútbol femenino

Una nueva situación de violencia sacudió al fútbol de Tupungato durante la disputa de la fecha 10 del torneo femenino, luego de los graves incidentes registrados tras el encuentro entre San José y San Antonio. Las imágenes de las agresiones se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación en el ambiente deportivo del Valle de Uco.

El episodio ocurrió una vez finalizado el partido, cuando comenzaron discusiones entre jugadoras, allegados e hinchas de ambos equipos. La tensión fue escalando hasta derivar en empujones, golpes y corridas dentro y fuera del campo de juego, en un escenario que obligó a intervenir a varias personas para intentar frenar la pelea.

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Los videos difundidos muestran escenas de extrema violencia, con enfrentamientos que continuaron incluso en las inmediaciones del estadio.

Según trascendió, una de las futbolistas recibió un fuerte golpe en el pecho y debió ser asistida debido a las lesiones sufridas durante los incidentes.

Preocupación por la violencia en el fútbol de Tupungato

Los hechos ocurridos volvieron a encender las alarmas en torno a la violencia en el fútbol regional, una problemática que en los últimos años se ha repetido en distintas categorías del deporte del Valle de Uco.

Además de los incidentes entre San José y San Antonio, durante la misma jornada otro encuentro debió ser suspendido luego de una agresión a un árbitro, lo que incrementó la preocupación de dirigentes y simpatizantes.

Por el momento, desde la Liga local no se informó oficialmente qué sanciones podrían aplicarse tras los incidentes. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se analicen los informes arbitrales y los registros audiovisuales para determinar responsabilidades.

La situación generó un fuerte repudio en redes sociales, donde numerosos usuarios reclamaron mayores medidas de seguridad para evitar nuevos episodios de violencia en el fútbol de Tupungato.