11 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Robo

Un intento de robo en Las Heras terminó con dos detenidos con antecedentes

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres durante un intento de entradera en una vivienda de Las Heras. Ambos sospechosos poseen antecedentes por delitos contra la propiedad.

La maniobra fue detectada por los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

La maniobra fue detectada por los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Por Sitio Andino Policiales

Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía de Mendoza cuando cometían una entradera en una vivienda de Las Heras para, posteriormente, perpetrar un robo. La maniobra fue detectada por los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) mediante el sistema de videovigilancia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3.48 en calle Lisandro Moyano al 1100, cuando personal encargado del monitoreo observó a dos sospechosos desplazándose por la zona. Según la información oficial, uno de ellos trepó e ingresó a una propiedad, mientras el otro permanecía en el frente cumpliendo el rol de "campana".

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Posteriormente, tras inspeccionar la vivienda y los inmuebles colindantes, los uniformados localizaron y aprehendieron al segundo hombre sobre los techos de la empresa Transporte La Motta, lindera al domicilio donde ocurrió el intento de ingreso.

Antecedentes de los detenidos

Uno de los detenidos, de 28 años, registra dos condenas condicionales por robos agravados por escalamiento y había recuperado la libertad en noviembre de 2025. Además, posee numerosas aprehensiones y detenciones desde 2019 en distintas dependencias policiales.

El segundo sospechoso, de 29 años, también cuenta con antecedentes judiciales por delitos contra la propiedad y acumula múltiples aprehensiones y detenciones desde 2018.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, que dispuso la intervención de Policía Científica y el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

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