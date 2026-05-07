7 de mayo de 2026
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San Rafael

San Rafael: los asaltaron en su casa y estuvieron toda la noche atados

Un empresario y su esposa sufrieron un violento robo en su casa de San Rafael. El ladrón se alzó con dinero en efectivo.

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El robo ocurrió en calle Montecaseros, en pleno San Rafael. 

 Por Pablo Segura

Un empresario y su esposa sufrieron un violento robo en su casa de San Rafael, cuando un sujeto armado los redujo, ató con precintos y golpeó al hombre para sustraer una importante suma de dinero, en tanto que los damnificados permanecieron toda la noche inmovilizados hasta que fueron liberados por la empleada doméstica en la mañana siguiente.

El robo ocurrió el martes por la noche en una casa de calle Montecaseros, entre Alvear y Siria, en pleno San Rafael.

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Las víctimas fueron atacadas cuando estaban por cenar y permanecieron toda la noche atados. Recién en la mañana siguiente fueron asistidos por la empleada doméstica y el hombre debió ser asistido en el hospital Schestakow.

San Rafael: los asaltaron en su casa y estuvieron toda la noche atados

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el ladrón irrumpió en el hogar y bajo amenaza con armas de fuego redujo a la pareja. Acto seguido, golpeó al hombre y ató con precintos a ambas víctimas.

Asimismo, sustrajo dinero en efectivo (en principio una importante cantidad, pero sin precisar el monto), celulares y algunos objetos de valor. Con ese botín, el delincuente huyó y las víctimas quedaron en la casa, inmovilizadas.

Por esto, los damnificados estuvieron en esas condiciones hasta las 8 del miércoles, cuando llegó al lugar la empleada doméstica. Esta mujer asistió a las víctimas y horas después se radicó la denuncia formal. En ese momento, el hombre debió ser asistido en el hospital Schestakow.

Ahora la policía investiga lo ocurrido para intentar identificar al autor del robo. Por el momento no hay detenidos.

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