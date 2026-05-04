4 de mayo de 2026
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Turismo

Tres localidades del sur mendocino buscan consagrarse como mejor pueblo turístico

Se trata del premio Best Tourism Villages, organizado por ONU Turismo. Conocé las candidaturas de la provincia de Mendoza.

Tres localidades del sur mendocino buscan consagrarse como mejor pueblo turístico

Tres localidades del sur mendocino buscan consagrarse como mejor pueblo turístico

Foto: Sitio Andino
 Por Sofía Pons

Tres localidades del sur mendocino quieren ser declaradas como mejor pueblo turístico de 2026. Se trata de un concurso que organiza ONU Turismo, el Best Tourism Villages, el cual este año se registró un récord de postulaciones argentinas.

La convocatoria al premio ya cerró y se anotaron 55 pueblos de 20 provincias. Es el pico máximo registrado desde el inicio del programa en 2021. El Best Tourism Villages busca distinguir a "pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos".

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La Villa 25 de Mayo en San Rafael -archivo-

La Villa 25 de Mayo en San Rafael -archivo-

Qué pueblos mendocinos se presentaron al Best Tourism Villages

Los precandidatos argentinos que representarán a la provincia de Mendoza son:

  • Las Loicas, Malargüe;
  • Bardas Blancas, Malargüe;
  • Villa 25 de Mayo, San Rafael.

El premio tiene en cuenta la baja densidad demográfica, la vinculación con los recursos naturales y culturales, la oferta de servicios turísticos y el impulso de iniciativas sostenibles e innovadoras.

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La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación seleccionará a los ocho pueblos turísticos que representarán al país en la instancia internacional, para intentar convertirse en uno de los Best Tourism Villages del mundo. Las localidades mendocinas competirán con:

  • Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.
  • Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.
  • Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.
  • Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana.
  • Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.
  • Formosa: Herradura.
  • Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito.
  • La Pampa: Macachín y Victorica.
  • La Rioja: Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida.
  • Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.
  • Neuquén: Varvarco.
  • Salta: San Carlos, Cachi, Molinos, San Juan y Calingasta.
  • San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro.
  • Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.
  • Santa Fe: Cañada Rosquín y Zenon Pereyra.
  • Tierra del Fuego: Tolhuin.
  • Tucumán: Tafí del Valle.

En la última edición, los pueblos de Carlos Pellegrini, de la provincia de Corrientes, y Maimará, de Jujuy, fueron reconocidos internacionalmente por ONU Turismo.

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