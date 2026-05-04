Tres localidades del sur mendocino buscan consagrarse como mejor pueblo turístico

Tres localidades del sur mendocino quieren ser declaradas como mejor pueblo turístico de 2026. Se trata de un concurso que organiza ONU Turismo, el Best Tourism Villages, el cual este año se registró un récord de postulaciones argentinas.
Se trata del premio Best Tourism Villages, organizado por ONU Turismo. Conocé las candidaturas de la provincia de Mendoza.
Tres localidades del sur mendocino quieren ser declaradas como mejor pueblo turístico de 2026. Se trata de un concurso que organiza ONU Turismo, el Best Tourism Villages, el cual este año se registró un récord de postulaciones argentinas.
La convocatoria al premio ya cerró y se anotaron 55 pueblos de 20 provincias. Es el pico máximo registrado desde el inicio del programa en 2021. El Best Tourism Villages busca distinguir a "pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos".
Los precandidatos argentinos que representarán a la provincia de Mendoza son:
El premio tiene en cuenta la baja densidad demográfica, la vinculación con los recursos naturales y culturales, la oferta de servicios turísticos y el impulso de iniciativas sostenibles e innovadoras.
La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación seleccionará a los ocho pueblos turísticos que representarán al país en la instancia internacional, para intentar convertirse en uno de los Best Tourism Villages del mundo. Las localidades mendocinas competirán con:
En la última edición, los pueblos de Carlos Pellegrini, de la provincia de Corrientes, y Maimará, de Jujuy, fueron reconocidos internacionalmente por ONU Turismo.