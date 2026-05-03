3 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Turismo

Turismo en baja: cayó el gasto pese a que se movilizaron más de un millón de viajeros en Argentina

El fin de semana largo por el Día de los Trabajadores mostró una caída real del gasto y reflejó un consumo más medido. Los datos de la provincia de Mendoza.

viajar, turismo
Por Sitio Andino Economía

El fin de semana largo por el Día del Trabajador volvió a poner en movimiento al turismo en Argentina, con 1.066.464 de viajeros recorriendo el país y un impacto económico de $235.008 millones. Sin embargo, los datos reflejan un cambio de comportamiento: estadías más cortas, menor gasto y una marcada preferencia por destinos cercanos.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las estadías fueron, en promedio, de dos días en un contexto donde predominaron las escapadas de cercanía. En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8%, aunque el año pasado el feriado tuvo un día más, lo que influyó en la decisión de viajar.

Lee además
El turismo por el aeropuerto de  Ezeiza se lleva más dólares que los que ingresan

El turismo en Argentina no despega: las razones detrás del fracaso
El secreto mejor guardado de San Juan: un paraíso gratis a 15 km de la capital

Este rincón de San Juan es gratis y perfecto para una escapada distinta
datos came turismo 2026 1 de mayo día de los trabajadores
Comparativas de turismo por el Día de los Trabajadores desde 2016 a 2026.

Comparativas de turismo por el Día de los Trabajadores desde 2016 a 2026.

El informe también destacó una fuerte segmentación territorial, ya que el movimiento turístico se concentró en destinos con eventos específicos o propuestas consolidadas. Entre los puntos más elegidos se ubicaron CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú, que sostuvieron su atractivo gracias a su infraestructura y oferta diversificada.

Finde largo por el Día de los Trabajadores: los números de la provincia de Mendoza

En Mendoza, el balance fue moderado: la provincia alcanzó una ocupación cercana al 65%, con la llegada de 54.033 turistas y un impacto económico estimado en $12.392 millones. Si bien el nivel estuvo por debajo de otros fines de semana largos, se destacó el impulso de eventos como la Maratón Internacional de Mendoza, que reunió a más de 11.000 corredores y visitantes.

maratón
La Maratón Internacional de Mendoza atrajo a un gran caudal de atletas a la Capital.

La Maratón Internacional de Mendoza atrajo a un gran caudal de atletas a la Capital.

A nivel territorial, el Gran Mendoza lideró con un 80% de ocupación, seguido por Potrerillos (70%) y la zona de Ruta 82–Cacheuta (65%). En tanto, destinos como San Rafael, el Valle de Uco y Malargüe mostraron niveles intermedios, en un escenario marcado por reservas de último momento y estadías cortas.

Entre los circuitos más elegidos se destacaron el Camino del Vino en Luján de Cuyo y Maipú, los recorridos de alta montaña hacia Potrerillos, Uspallata y el Aconcagua, y las propuestas de turismo de naturaleza y gastronomía regional.

El turismo en Argentina en lo que va de 2026: los datos de CAME

En lo que va de 2026, ya se registraron cuatro fines de semana largos, con un total de 7.940.720 turistas y un gasto acumulado de $2.282.083 millones, lo que representa un crecimiento del 8,1% respecto al mismo período de 2025.

datos came turismo 2026 hasta mayo
Balance de fines de semana largos durante 2026 (hasta el 3 de mayo).

Balance de fines de semana largos durante 2026 (hasta el 3 de mayo).

Además, el reporte subrayó el rol del transporte aéreo: Aerolíneas Argentinas trasladó más de 158.000 pasajeros, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90%. También se consolidó el uso de medios de pago digitales, con promociones y reintegros a través de apps como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI, que ofrecieron descuentos en gastronomía y facilidades de pago en alojamiento y combustible.

De cara a la próxima temporada, desde CAME anticiparon buenas perspectivas para el turismo de invierno, especialmente en la Patagonia. En ese sentido, Bariloche proyecta un aumento cercano al 15% de turistas brasileños, lo que refuerza el peso del mercado internacional en destinos de nieve y genera expectativas positivas para los próximos meses.

Temas
Seguí leyendo

Turismo: impulsan extender el Fondo Nacional hasta 2035 y alertan por subejecución

Planazo en la Ciudad de Mendoza: recorridos, teatro y gastronomía este finde

Entre enoturismo y consumo "gasolero", así se mueve Mendoza en el finde largo

Agentes de viajes llegan a Mendoza con figuras destacadas y agenda intensa

Mendoza en otoño: qué la convierte en uno de los destinos más elegidos

Crece el turismo receptivo, pero el emisivo se dispara y deja saldo en rojo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 3 de mayo de 2026

Deuda al límite: cómo hará el Gobierno para cubrir $6,9 billones en mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 3 de mayo de 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Roque Avallay junto a Pedro Palazzo cuando defendía los colores del Club Deportivo Maipú.

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Misterio en Ruta 82: investigan si un infarto causó un choque fatal

Video: un parapentista cayó sobre cables eléctricos en General Alvear

Minutos de terror en el aire: un parapentista salvó su vida de milagro en General Alvear

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo