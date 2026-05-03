Turismo en baja: cayó el gasto pese a que se movilizaron más de un millón de viajeros en Argentina

El fin de semana largo por el Día del Trabajador volvió a poner en movimiento al turismo en Argentina , con 1.066.464 de viajeros recorriendo el país y un impacto económico de $235.008 millones . Sin embargo, los datos reflejan un cambio de comportamiento: estadías más cortas , menor gasto y una marcada preferencia por destinos cercanos.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , las estadías fueron, en promedio, de dos días en un contexto donde predominaron las escapadas de cercanía . En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8% , aunque el año pasado el feriado tuvo un día más, lo que influyó en la decisión de viajar.

Comparativas de turismo por el Día de los Trabajadores desde 2016 a 2026.

En cuanto al comportamiento del gasto, el promedio diario por turista fue de $110.181 , lo que representa una caída real del 1,6% interanual. A su vez, el gasto total real en rubros como alimentos, alojamiento, transporte y recreación registró una baja del 32,9% , reflejando un consumo más “contenido y selectivo” por parte de los visitantes.

El informe también destacó una fuerte segmentación territorial, ya que el movimiento turístico se concentró en destinos con eventos específicos o propuestas consolidadas. Entre los puntos más elegidos se ubicaron CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú, que sostuvieron su atractivo gracias a su infraestructura y oferta diversificada.

Finde largo por el Día de los Trabajadores: los números de la provincia de Mendoza

En Mendoza, el balance fue moderado: la provincia alcanzó una ocupación cercana al 65%, con la llegada de 54.033 turistas y un impacto económico estimado en $12.392 millones. Si bien el nivel estuvo por debajo de otros fines de semana largos, se destacó el impulso de eventos como la Maratón Internacional de Mendoza, que reunió a más de 11.000 corredores y visitantes.

maratón La Maratón Internacional de Mendoza atrajo a un gran caudal de atletas a la Capital. Foto: Archivo.

A nivel territorial, el Gran Mendoza lideró con un 80% de ocupación, seguido por Potrerillos (70%) y la zona de Ruta 82–Cacheuta (65%). En tanto, destinos como San Rafael, el Valle de Uco y Malargüe mostraron niveles intermedios, en un escenario marcado por reservas de último momento y estadías cortas.

Entre los circuitos más elegidos se destacaron el Camino del Vino en Luján de Cuyo y Maipú, los recorridos de alta montaña hacia Potrerillos, Uspallata y el Aconcagua, y las propuestas de turismo de naturaleza y gastronomía regional.

El turismo en Argentina en lo que va de 2026: los datos de CAME

En lo que va de 2026, ya se registraron cuatro fines de semana largos, con un total de 7.940.720 turistas y un gasto acumulado de $2.282.083 millones, lo que representa un crecimiento del 8,1% respecto al mismo período de 2025.

datos came turismo 2026 hasta mayo Balance de fines de semana largos durante 2026 (hasta el 3 de mayo). Fuente: CAME.

Además, el reporte subrayó el rol del transporte aéreo: Aerolíneas Argentinas trasladó más de 158.000 pasajeros, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90%. También se consolidó el uso de medios de pago digitales, con promociones y reintegros a través de apps como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI, que ofrecieron descuentos en gastronomía y facilidades de pago en alojamiento y combustible.

De cara a la próxima temporada, desde CAME anticiparon buenas perspectivas para el turismo de invierno, especialmente en la Patagonia. En ese sentido, Bariloche proyecta un aumento cercano al 15% de turistas brasileños, lo que refuerza el peso del mercado internacional en destinos de nieve y genera expectativas positivas para los próximos meses.