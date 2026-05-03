Turismo en baja: cayó el gasto pese a que se movilizaron más de un millón de viajeros en Argentina

El fin de semana largo por el Día del Trabajador volvió a poner en movimiento al turismo en Argentina, con 1.066.464 de viajeros recorriendo el país y un impacto económico de $235.008 millones. Sin embargo, los datos reflejan un cambio de comportamiento: estadías más cortas, menor gasto y una marcada preferencia por destinos cercanos.
Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las estadías fueron, en promedio, de dos días en un contexto donde predominaron las escapadas de cercanía. En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8%, aunque el año pasado el feriado tuvo un día más, lo que influyó en la decisión de viajar.
El informe también destacó una fuerte segmentación territorial, ya que el movimiento turístico se concentró en destinos con eventos específicos o propuestas consolidadas. Entre los puntos más elegidos se ubicaron CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú, que sostuvieron su atractivo gracias a su infraestructura y oferta diversificada.
Finde largo por el Día de los Trabajadores: los números de la provincia de Mendoza
En Mendoza, el balance fue moderado: la provincia alcanzó una ocupación cercana al 65%, con la llegada de 54.033 turistas y un impacto económico estimado en $12.392 millones. Si bien el nivel estuvo por debajo de otros fines de semana largos, se destacó el impulso de eventos como la Maratón Internacional de Mendoza, que reunió a más de 11.000 corredores y visitantes.
maratón
La Maratón Internacional de Mendoza atrajo a un gran caudal de atletas a la Capital.
Foto: Archivo.
A nivel territorial, el Gran Mendoza lideró con un 80% de ocupación, seguido por Potrerillos (70%) y la zona de Ruta 82–Cacheuta (65%). En tanto, destinos como San Rafael, el Valle de Uco y Malargüe mostraron niveles intermedios, en un escenario marcado por reservas de último momento y estadías cortas.
Entre los circuitos más elegidos se destacaron el Camino del Vino en Luján de Cuyo y Maipú, los recorridos de alta montaña hacia Potrerillos, Uspallata y el Aconcagua, y las propuestas de turismo de naturaleza y gastronomía regional.
El turismo en Argentina en lo que va de 2026: los datos de CAME
En lo que va de 2026, ya se registraron cuatro fines de semana largos, con un total de 7.940.720 turistas y un gasto acumulado de $2.282.083 millones, lo que representa un crecimiento del 8,1% respecto al mismo período de 2025.
datos came turismo 2026 hasta mayo
Balance de fines de semana largos durante 2026 (hasta el 3 de mayo).
Fuente: CAME.
Además, el reporte subrayó el rol del transporte aéreo: Aerolíneas Argentinas trasladó más de 158.000 pasajeros, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90%. También se consolidó el uso de medios de pago digitales, con promociones y reintegros a través de apps como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI, que ofrecieron descuentos en gastronomía y facilidades de pago en alojamiento y combustible.
De cara a la próxima temporada, desde CAME anticiparon buenas perspectivas para el turismo de invierno, especialmente en la Patagonia. En ese sentido, Bariloche proyecta un aumento cercano al 15% de turistas brasileños, lo que refuerza el peso del mercado internacional en destinos de nieve y genera expectativas positivas para los próximos meses.