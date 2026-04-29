30 de abril de 2026
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Turismo

A días del finde largo, cómo se mueve el turismo y qué actividades elegir en Mendoza

El Día del Trabajador vuelve a traer un fin de semana largo en todo el país. Cómo viene el turismo en Mendoza y qué alternativas disfrutar.

A días del finde largo, cómo se mueve el turismo y qué actividades elegir en Mendoza

A días del finde largo, cómo se mueve el turismo y qué actividades elegir en Mendoza

 Por Soledad Maturano

Un nuevo fin de semana largo tendrá lugar en Argentina -y prácticamente en todo el mundo- por el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que también suele activar el turismo interno. Se trata de una jornada que conmemora luchas laborales históricas vinculadas a derechos esenciales, como el descanso y las vacaciones. En ese contexto, muchos aprovechan para viajar.

La provincia de Mendoza vuelve a posicionarse como una propuesta atractiva para turistas de distintos puntos del país -sobre todo los más cercanos- y también para los chilenos, favorecidos por la cercanía geográfica. En este marco y de acuerdo a datos oficiales, por ahora la ocupación ronda el 45% en toda la provincia.

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Por ahora, la ocupación en Mendoza es del 45%.

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Reservas de último momento y un gasto más cuidado

De acuerdo a los datos del Observatorio de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza para este fin de semana -del viernes 1 al domingo 3 de mayo-, la ocupación alcanza el 45% en promedio. El desglose muestra diferencias según el destino:

  • 48% en la Ciudad de Mendoza
  • 85% en Luján de Cuyo
  • 45% en Potrerillos
  • 15% en San Rafael

Consultado por Sitio Andino, Marcelo Rosental -presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza- explicó que “eso es lo relevado hasta ahora, ya que muchos deciden en el último minuto”, y agregó que esperan que ese número mejore con el correr de los días.

El dato no es aislado. Coincide con el análisis que vienen haciendo desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre el perfil del turista actual: decisiones sobre el cierre, estadías más cortas y un gasto más acotado.

De hecho, en el último fin de semana largo -Semana Santa-, si bien el turismo creció 5,6% respecto a 2025, el gasto diario promedio cayó más de un 8%.

Entre el aire libre y las experiencias puertas adentro

¿Qué elige hoy el turista? Según los relevamientos más recientes, predominan las actividades al aire libre y de bajo costo. Sin embargo, con el otoño ya en marcha y las temperaturas en baja, crece la búsqueda de opciones resguardadas del frío.

En ese escenario, Rosental señaló que las experiencias enogastronómicas se consolidan como una de las opciones más elegidas. Almuerzos o cenas en bodegas, degustaciones guiadas y propuestas vinculadas al vino aparecen como planes que combinan disfrute y resguardo del clima.

enoturismo
Mendoza apuesta a sus paisajes y su gastronomía en un contexto de consumo moderado.

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Este análisis va en línea con un relevamiento de la plataforma Booking.com, que posiciona a Mendoza como uno de los destinos más atractivos para la temporada otoñal. Destaca su circuito vitivinícola, sus íconos naturales -como el Parque Provincial Aconcagua- y una agenda cultural y festiva que se mantiene activa durante estos meses.

Asimismo, estas actividades también se vuelven una alternativa para el propio mendocino que se queda en la provincia y busca hacer algo distinto durante el fin de semana largo.

¿Cuánto gasta en promedio el turista?

En cuanto al gasto, los últimos registros indican un promedio diario cercano a los $108.000.

“El perfil de gasto per cápita es bajo, lamentablemente, sobre todo en el turista nacional”, señaló Rosental consultado por Sitio Andino. En cambio, el turista extranjero muestra un comportamiento más variable: conviven perfiles de mayor poder adquisitivo con otros más moderados.

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