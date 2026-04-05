Viajar sí, pero con menos gastos: el perfil del turismo en Argentina durante Semana Santa

El fin de semana extralargo de Semana Santa 2026 dejó un balance positivo para el turismo en Argentina , aunque con señales claras de un cambio en el comportamiento de los viajeros. Si bien creció la cantidad de turistas, el gasto promedio y la duración de las estadías reflejaron un contexto económico que condicionó las decisiones.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , más de 2.852.256 turistas se movilizaron por el país, lo que representa un incremento del 5,6% respecto al mismo período de 2025. Este flujo generó un impacto económico directo de $808.198 millones , impulsando sectores clave como alimentos, alojamiento, transporte y recreación .

El motivo por el que Mendoza es uno de los destinos más elegidos de América Latina

Sin embargo, el informe revela un cambio significativo en el perfil del viajero. A pesar del aumento en la cantidad de turistas, el gasto total cayó un 18,9% en términos reales , mientras que el gasto diario promedio se ubicó en $108.982 , con una baja del 8,4% interanual. Este comportamiento evidencia un turista más prudente , que priorizó actividades gratuitas o de menor costo.

Mendoza se consolidó como uno de los destinos más elegidos del país, con un promedio de 85% de ocupación hotelera.

En la misma línea, la estadía promedio fue de 2,6 noches , lo que implica una caída del 16,1% en comparación con el año pasado. Esta tendencia confirma la preferencia por escapadas cortas y cercanas , una modalidad que se consolida en el actual contexto económico.

¿Por qué destinos se inclina más el turista argentino?

A nivel territorial, el movimiento turístico mostró una fuerte diversidad, con protagonismo tanto de destinos tradicionales como emergentes. Entre los más elegidos se destacaron Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, junto con un importante flujo hacia el norte argentino, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos.

Además, destinos de naturaleza como las Cataratas del Iguazú, la cordillera neuquina y localidades del interior como Tandil, Catamarca y La Rioja lograron captar turismo interno, en muchos casos gracias a propuestas más accesibles y tranquilas.

Turismo - Mendoza - bodegas El gasto promedio diario del turista argentino fue de $ 108.982. Foto: Gobierno de Mendoza

Otro dato relevante es el rol creciente de la tecnología en la planificación de viajes. Las redes sociales fueron la principal fuente de inspiración para el 54% de los argentinos, mientras que el 52% eligió su destino por recomendaciones de familiares y amigos. En tanto, el 36% utilizó buscadores online y el 19% recurrió a herramientas de inteligencia artificial.

El costo también fue un factor determinante. Según el Instituto de Economía de la UADE (INECO), una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar durante Semana Santa, lo que equivale al 69% de un salario medio, marcando el fuerte impacto del turismo en la economía doméstica.

Mendoza, entre las provincias más elegidas

En este contexto, Mendoza se consolidó como uno de los destinos más elegidos del país, con un balance “altamente positivo”. La provincia alcanzó un promedio de 85% de ocupación hotelera, posicionándose entre los cinco polos turísticos más convocantes.

El Área Metropolitana lideró con un 91% de ocupación, mientras que zonas como Ruta 82, Cacheuta y Potrerillos registraron niveles casi plenos. En el sur, San Rafael alcanzó un 78% en villas turísticas y 76% en la ciudad, mientras que General Alvear llegó al 80% y Malargüe al 70%. También se destacó el desempeño del Valle de Uco, el Este provincial y la Alta Montaña.

turismo en Mendoza (2) Una familia tipo necesitó, en promedio, más de $1,1 millones para viajar durante Semana Santa 2026. Foto: Archivo.

Durante el fin de semana, la provincia recibió 69.213 visitantes, generando un impacto económico estimado en $19.201 millones. La estadía promedio fue de 3 días y el gasto diario por persona alcanzó los $92.519, cifras que reflejan un buen rendimiento en línea con el contexto nacional.

“Mendoza volvió a demostrar su fortaleza como destino turístico. Veníamos de un fin de semana largo reciente y, aun así, logramos un 85% de ocupación promedio”, destacaron desde del Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Además de recibir visitas nacionales, la provincia atrajo a turistas de Chile, Brasil y Uruguay; además de otros países del mundo.

Las propuestas más atractivas en Mendoza

El otoño mendocino fue uno de los grandes protagonistas, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza, el vino y la gastronomía. En ese marco, uno de los eventos más convocantes fue el Música Clásica por los Caminos del Vino, que ofreció más de 55 conciertos en los 18 departamentos, con un fuerte componente solidario.

image Música Clásica por los Caminos del Vino. Foto: Archivo.

Además, la provincia capitalizó una tendencia en crecimiento: el turismo espontáneo, con visitantes que deciden viajar a último momento, especialmente en destinos cercanos. Esta modalidad se ve favorecida por una oferta amplia que va desde campings y hostels hasta experiencias premium.

“Mendoza tiene propuestas para todos los bolsillos, con una excelente relación precio/calidad”, remarcaron desde el Gobierno y destacaron iniciativas como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento.