19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INTA explicó qué es la peste negra que amenaza la producción de lechuga en Mendoza

La enfermedad viral conocida como peste negra afecta cultivos de lechuga en el cinturón verde de Mendoza y ya provoca importantes pérdidas económicas.

INTA explicó qué es la peste negra que amenaza la producción de lechuga en Mendoza

INTA explicó qué es la peste negra que amenaza la producción de lechuga en Mendoza

Medios Andinos
Por Sitio Andino Economía

La denominada “peste negra” volvió a poner en alerta a los productores hortícolas de Mendoza. El ingeniero agrónomo Carlos De Borbón, investigador de plagas agrícolas del INTA Mendoza, explicó que la enfermedad “es un complejo de virus” transmitido por trips, pequeños insectos de entre 1 y 2 milímetros que actúan como vectores.

Se trata de una enfermedad viral que afecta principalmente a los cultivos de lechuga y que ya provocó importantes pérdidas económicas en el cinturón verde de la provincia, especialmente en Maipú y Guaymallén. “En las larvas se multiplica el virus, luego pasa a pupa y prepupa en el suelo y, cuando emerge el adulto, transmite la enfermedad a otras plantas”, detalló el especialista.

Lee además
Construcción en Mendoza: cuánto hay que invertir hoy para levantar una vivienda

El metro cuadrado en Mendoza volvió a actualizarse: estos son los nuevos valores de la construcción
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de mayo de 2026

Según indicó, la preocupación entre los productores es alta debido a la magnitud de las pérdidas registradas en las últimas semanas. “Ha habido muchas plantas y mucha producción perdida. Es una enfermedad que aparece de manera esporádica, pero cuando se producen epidemias grandes las consecuencias económicas son muy graves”, sostuvo.

ingeniero agrónomo Carlos De Borbón, investigador de plagas agrícolas del INTA Mendoza peste negra lechuga
La peste negra ya provocó importantes pérdidas en el cinturón verde de la provincia, especialmente en Maipú y Guaymallén

La peste negra ya provocó importantes pérdidas en el cinturón verde de la provincia, especialmente en Maipú y Guaymallén

De Borbón remarcó que las condiciones climáticas tuvieron una influencia directa en la proliferación de la plaga. El verano pasado, caracterizado por la escasez de lluvias y altas temperaturas, favoreció la expansión del insecto transmisor.

“Al ser muy seco, hubo menos mortalidad del vector y además, al no haber tanta vegetación espontánea, los trips se concentraron en los cultivos irrigados, donde encuentran mejores condiciones para desarrollarse”, explicó. También aclaró que la enfermedad no representa riesgos para la salud humana. “No tiene ninguna injerencia en las personas, afecta solamente a la planta”, aclaró.

Embed - PESTE NEGRA: IMPORTANTES PÉRDIDAS EN CULTIVOS DE LECHUGA

Síntomas y dificultades para el control de la peste negra de la lechuga

Entre los principales síntomas de la enfermedad aparecen manchas marrones o necróticas en las hojas, amarillamiento y detención del crecimiento de las plantas. “Se observan lechugas más pequeñas y dañadas”, señaló el investigador.

El especialista indicó además que no existen variedades totalmente resistentes. Desde el INTA se están realizando ensayos con distintas semillas disponibles en el mercado para determinar cuáles presentan menor susceptibilidad. “Hemos encontrado diferencias entre variedades, pero todas son susceptibles”, afirmó.

ingeniero agrónomo Carlos De Borbón, investigador de plagas agrícolas del INTA Mendoza peste negra lechuga
El INTA busca soluciones para enfrentar la peste negra.

El INTA busca soluciones para enfrentar la peste negra.

En cuanto al manejo, recomendó aplicar estrategias integradas, como la eliminación de plantas infectadas para reducir la propagación. Sin embargo, advirtió que erradicar el virus es prácticamente imposible. “Es una enfermedad endémica. La lechuga se produce todo el año y el virus permanece activo. Además, hay vegetación espontánea que puede actuar como hospedante”, explicó.

Temas
Seguí leyendo

El mapa del derrumbe: las provincias más golpeadas por la destrucción de empresas

YPF lanzó "Black", su nueva estación premium: cómo es el modelo que busca transformar la experiencia de carga

RIGI: el costo fiscal superaría los 1.000 millones de dólares anuales

Miles de jubilados aprovechan este beneficio de Banco Nación en farmacias

Golpe al bolsillo: el Gobierno nacional busca eliminar descuentos de gas en Mendoza y otras provincias

Alimentación, ropa y cuidado: cuánto necesita una familia para criar un hijo

Quiénes cobran ANSES hoy, 19 de mayo de 2026: calendario completo

Zona Fría en riesgo: millones de hogares podrían perder descuentos en la factura de gas

LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto necesitó una familia en abril de 2026 para la crianza de un hijo

Alimentación, ropa y cuidado: cuánto necesita una familia para criar un hijo

Las Más Leídas

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

Vaca Muerta y el boom laboral: cuáles son los trabajos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Margarita Gutiérrez, la víctima de un posible femicidio en Junín. 

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada