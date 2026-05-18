18 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)

La FEM defendió a la COVIAR y alertó por el impacto en la vitivinicultura

La FEM respaldó a la COVIAR y cuestionó la resolución nacional al advertir riesgos para la vitivinicultura y las economías regionales.

La Federación Económica de Mendoza ssalió en respaldo de la Coviar

La Federación Económica de Mendoza ssalió en respaldo de la Coviar

Foto: Cristian Lozano
 Por Marcelo López Álvarez

La Federación Económica de Mendoza (FEM) salió en fuerte respaldo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y advirtió que la medida afecta el funcionamiento operativo de la corporación y pone en riesgo el entramado institucional que, desde hace más de dos décadas, sostiene la planificación estratégica del sector vitivinícola argentino.

Críticas a la decisión del Gobierno nacional

La FEM también cuestionó la oportunidad y el criterio de la resolución tomada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería a expensas del ministro Adolfo Sturzenegger, y sostuvo que debilitar a la COVIAR en el actual contexto productivo implica erosionar uno de los pocos espacios de articulación público-privada que ha demostrado capacidad real para construir consensos e implementar políticas de largo plazo. Para una actividad como la vitivinicultura, remarcaron, la continuidad y la previsibilidad son factores centrales.

Lee además
Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional
Federico Sturzenegger cuando visitó el INV iniciando su política de destrucción de la Coviar y el propio Instituto

El vino argentino entra en ebullición: amparos, grieta política y fuerte pelea en redes
image
La situación de la vitivinicultura y el futuro de la Coviar siguen en debate Fuerte respaldo de la FEM

La situación de la vitivinicultura y el futuro de la Coviar siguen en debate Fuerte respaldo de la FEM

El rol estratégico de la COVIAR

La Corporación Vitivinícola Argentina fue creada por la Ley Nacional 25.849 con el objetivo de coordinar, de manera integrada, las políticas de desarrollo del sector en las dieciocho provincias vitivinícolas del país. Desde entonces, la corporación ha llevado adelante un plan estratégico enfocado en la promoción del vino argentino en mercados nacionales e internacionales, el desarrollo del enoturismo, la incorporación de estándares de sostenibilidad, la asistencia técnica a productores (especialmente a los de menor escala) y la generación de información estratégica para la toma de decisiones tanto públicas como privadas, recuerda la FEM.

“La discusión debe centrarse en cómo resolver los problemas estructurales que enfrenta la actividad, a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado”, señalaron desde la federación. “La discusión debe centrarse en cómo resolver los problemas estructurales que enfrenta la actividad, a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado”, señalaron desde la federación.

Gestiones y medidas destacadas

Más allá de su rol como organismo de planificación, la COVIAR también tuvo participación activa en gestiones de alto impacto para la actividad. Entre ellas, la FEM destacó su intervención en la eliminación de retenciones a las exportaciones vitivinícolas, la mejora de los reintegros a las exportaciones, la defensa del mosto argentino frente a presiones comerciales externas y la obtención de financiamiento internacional para programas de integración productiva destinados a los sectores más vulnerables de la cadena.

Preocupación por la crisis estructural del sector

El comunicado de la federación también reconoce el delicado escenario que atraviesa la actividad. La FEM admitió que la vitivinicultura (al igual que otras economías regionales) enfrenta una situación de complejidad estructural que requiere respuestas precisas y coordinadas. En ese contexto, la defensa de la COVIAR aparece planteada no como una reacción corporativa, sino como la convicción de que la entidad sigue siendo una herramienta necesaria para enfrentar los desafíos de competitividad del sector.

En esa línea, la federación sostuvo que el debate sobre el futuro de la vitivinicultura argentina debería enfocarse en los problemas estructurales que afectan la competitividad (costos de producción, acceso a mercados, financiamiento e infraestructura logística) y no en cuestionar los instrumentos institucionales que han permitido sostener una estrategia de largo plazo. Desde la visión de la FEM, la COVIAR constituye precisamente una de esas herramientas que no conviene desarticular en un escenario de incertidumbre.

Tensión entre ajuste y economías regionales

El pronunciamiento de la FEM llega en medio de una creciente tensión entre las políticas nacionales de ajuste del Estado y los reclamos de las economías regionales, que buscan preservar organismos sectoriales con capacidad de gestión y articulación territorial como el INTA y el INTI. Para la federación, fortalecer los consensos y sostener ámbitos de coordinación sectorial sigue siendo una condición indispensable, y entienden que la COVIAR ha cumplido hasta ahora un papel central en ese proceso.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de mayo de 2026

Atención jubilados: ANSES pagará el aguinaldo en junio y ya se conocen los montos

Arranca el Black Week en supermercados mayoristas de Mendoza con fuertes descuentos

Cargar nafta con 20% de descuento: el beneficio de Banco Nación que continúa en mayo

Bodegas y empresas mendocinas refuerzan negocios en Brasil durante mayo

ANSES confirmó los pagos del lunes 18 de mayo: mirá si te toca

Semana de ofertas en supermercados mayoristas: cómo acceder a descuentos de hasta 40%

Qué productos impulsaron el fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas a Brasil

LO QUE SE LEE AHORA
Descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas: qué cadenas de Mendoza que se suman al Black Week

Arranca el Black Week en supermercados mayoristas de Mendoza con fuertes descuentos

Las Más Leídas

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y normalizar el tránsito.

Disparos y corte de ruta: máxima tensión en Tunuyán tras un enfrentamiento armado entre barrios

Resultados del Quini 6 hoy domingo 17 de mayo: números ganadores del sorteo 3374

Tres mendocinos se llevaron $10 millones cada uno en el Quini 6: a qué números jugaron

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 18 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 18 de mayo