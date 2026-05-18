Descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas: qué cadenas de Mendoza que se suman al Black Week

Los supermercados mayoristas comienzan este lunes una semana de descuentos de hasta el 40% en sus góndolas . La propuesta forma parte del Black Week , una campaña comercial de alcance nacional que busca incentivar el consumo en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo.

La iniciativa está orientada tanto a consumidores particulares como a comerciantes, y las promociones alcanzan distintos rubros, entre ellos:

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Diversas cadenas mayoristas se sumaron a la campaña impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Según figura en el sitio oficial del evento, estos son los locales adheridos en Mendoza:

Basualdo (Godoy Cruz);

Buj Mayorista (San José, Guaymallén);

Casa Segal (Ciudad);

Cereales El Diamante S.R.L. (San Rafael);

La Yunta (San Rafael);

La Yunta (Malargüe);

La Yunta (General Alvear);

Makro (Godoy Cruz);

Oscar David (Godoy Cruz);

Yaguar (Godoy Cruz).

Hasta cuándo se extiende la semana de descuentos mayoristas

El Black Week se desarrollará hasta el domingo 24 de mayo, por lo que será una semana clave para quienes buscan aprovechar promociones, adelantar compras y optimizar gastos en productos de consumo cotidiano.

Supermercado, Oscar David, compras, canasta basica, mercaderia, mayorista, comida, precios, aumentos, super .jpg Varias cadenas de Mendoza participarán del Black Week. Foto: Yemel Fil

Esta edición será la primera del año y contará con alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online. Según destacaron desde CADAM, durante la campaña se ofrecerán “promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.