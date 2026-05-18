18 de mayo de 2026
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Descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas: qué cadenas de Mendoza que se suman al Black Week

Con descuentos en alimentos, bebidas y artículos esenciales, comienza una semana clave para el consumo en Mendoza. Qué supermercados se adhieren.

Descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas: qué cadenas de Mendoza que se suman al Black Week

Descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas: qué cadenas de Mendoza que se suman al Black Week

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Los supermercados mayoristas comienzan este lunes una semana de descuentos de hasta el 40% en sus góndolas. La propuesta forma parte del Black Week, una campaña comercial de alcance nacional que busca incentivar el consumo en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo.

La iniciativa está orientada tanto a consumidores particulares como a comerciantes, y las promociones alcanzan distintos rubros, entre ellos:

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Semana de ofertas en supermercados mayoristas: cómo acceder a descuentos de hasta 40%
  • Alimentos;
  • Bebidas;
  • Artículos de limpieza;
  • Perfumería.
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La iniciativa está dirigido para consumidores particulares y para negocios.

La iniciativa está dirigido para consumidores particulares y para negocios.

Qué supermercados mayoristas de Mendoza participan del Black Week

Diversas cadenas mayoristas se sumaron a la campaña impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Según figura en el sitio oficial del evento, estos son los locales adheridos en Mendoza:

  • Basualdo (Godoy Cruz);
  • Buj Mayorista (San José, Guaymallén);
  • Casa Segal (Ciudad);
  • Cereales El Diamante S.R.L. (San Rafael);
  • La Yunta (San Rafael);
  • La Yunta (Malargüe);
  • La Yunta (General Alvear);
  • Makro (Godoy Cruz);
  • Oscar David (Godoy Cruz);
  • Yaguar (Godoy Cruz).

Hasta cuándo se extiende la semana de descuentos mayoristas

El Black Week se desarrollará hasta el domingo 24 de mayo, por lo que será una semana clave para quienes buscan aprovechar promociones, adelantar compras y optimizar gastos en productos de consumo cotidiano.

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Varias cadenas de Mendoza participarán del Black Week.

Varias cadenas de Mendoza participarán del Black Week.

Esta edición será la primera del año y contará con alrededor de 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online. Según destacaron desde CADAM, durante la campaña se ofreceránpromociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.

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