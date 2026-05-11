11 de mayo de 2026
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Descuentos de hasta el 30% en consumos esenciales con Banco Nación: cómo aprovecharlos

En los primeros días de mayo, Banco Nación mantiene descuentos en súper, combustible y farmacias. Un repaso por las promos más importantes.

Descuentos de hasta el 30% en consumos esenciales con Banco Nación: cómo aprovecharlos

Descuentos de hasta el 30% en consumos esenciales con Banco Nación: cómo aprovecharlos

 Por Soledad Maturano

Con el consumo en baja, los bancos impulsan descuentos y promociones para ayudar a los mendocinos a sostener las compras cotidianas. El Banco Nación promueve una serie de promociones enfocadas en gastos diarios, con beneficios que abarcan supermercados, combustibles, farmacias, ópticas, librerías y tecnología.

La mayoría de las promociones se activan pagando con tarjetas de la entidad a través de la app BNA MODO+, una herramienta que concentra reintegros, cuotas sin interés y descuentos que, en algunos casos, alcanzan el 30%. Con distintos topes y días específicos, los beneficios buscan incentivar el consumo y aliviar parte del gasto mensual.

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En algunos supermercados los descuentos llegan hasta 30%

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Supermercados: los descuentos más buscados

Uno de los rubros donde más se concentran las promociones es supermercados. Carrefour tiene un 30% de descuento los miércoles pagando con Visa crédito vía BNA MODO+, con un tope de reintegro de $12.000 hasta el 31 de mayo.

También se mantienen beneficios en otras cadenas importantes. Vea cuenta con 20% de descuento de viernes a domingo, Jumbo aplica un 20% los martes y jueves, mientras que Changomás ofrece rebajas los miércoles. En tanto, Libertad mantiene un 30% de descuento semanal con tope de $12.000.

Además, en el Átomo y Blow Max también se puede acceder a un 30% de descuento pagando con tarjetas del banco.

Descuentos en combustibles y farmacias

Otro de los beneficios más utilizados es el descuento en combustibles. Los viernes, quienes carguen nafta en estaciones YPF, Shell o Axion pueden acceder a un 20% de reintegro, con un tope mensual de $10.000, utilizando Visa crédito a través de BNA MODO+.

En farmacias, los jubilados cuentan los lunes con un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en cadenas adheridas como Farmacity, Farmacia Mori y Farmacias del Águila. El financiamiento en cuotas también alcanza al resto de los clientes del banco.

Tecnología, ópticas y librerías

Banco Nación también mantiene planes de hasta 20 cuotas sin interés en tecnología y electrodomésticos, tanto en compras online como presenciales, en cadenas como Frávega, Megatone, Naldo, Motorola y Samsung.

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20 cuotas sin interés en tecnología.

20 cuotas sin interés en tecnología.

A eso se suman descuentos en ópticas todos los jueves y beneficios en librerías los sábados, en comercios como Cúspide, Yenny y García Santos, con reintegros que apuntan a sostener el consumo en distintos rubros durante mayo.

Para conocer otras promociones bancarias y beneficios vigentes en billeteras virtuales durante mayo, hacé click acá.

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