5 de mayo de 2026
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Mayo llega con descuentos: cómo y dónde ahorrar hasta 30% en consumos cotidianos

Además de los bancos tradicionales, las apps de pago suman reintegros y descuentos con QR en distintos rubros. Qué beneficios hay, dónde aplican y cómo acceder.

Mayo llega con descuentos: cómo y dónde ahorrar hasta 30% en consumos cotidianos

Mayo llega con descuentos: cómo y dónde ahorrar hasta 30% en consumos cotidianos

 Por Soledad Maturano

Al inicio de mayo, los bancos impulsan y renuevan descuentos en rubros claves del consumo diario -como supermercados, combustible, indumentaria y salud-, con beneficios de entre 10% y 30%, según la entidad y la categoría, para aliviar el gasto cotidiano.

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El Banco de la Nación Argentina aparece como uno de los más atractivos en materia de promociones. Sin embargo, otras entidades como el Banco Macro y el Banco Patagonia también sostienen beneficios en consumo, supermercados y actividades culturales que también acompañan a los mendocinos.

En paralelo, las billeteras virtuales -como Mercado Pago y Personal Pay- mantienen descuentos durante todo el mes que pueden aliviar el gasto de las familias. A continuación, un repaso por algunas de las promociones vigentes.

compra banco nación supermercado
Banco Nación promueve descuentos en supermercados, estaciones de servicio, salud y más.

Banco Nación promueve descuentos en supermercados, estaciones de servicio, salud y más.

Banco Nación, descuentos en consumos esenciales y cuotas sin interés

Farmacias

Los lunes, los clientes jubilados acceden a un 10% de descuento en farmacias adheridas y hasta 3 cuotas sin interés. El resto de los clientes también puede financiar en 3 CSI ese mismo día. En Mendoza, algunas de las farmacias adheridas son:

  • Farmacias del Águila S.A.
  • Farmacia Mori
  • Farmacity

Tecnología y electrodomésticos

  • Hasta 20 cuotas sin interés
  • Compras presenciales y online
  • Comercios adheridos: Frávega, Megatone, Motorola, Naldo y Samsung

Ópticas

  • 10% de descuento los jueves
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Exclusivo con Visa crédito a través de BNA MODO
  • Participan, entre otras, Neovisión, Óptica Visión, Óptica Scerbo y Óptica La Pirámide

Supermercados

  • Carrefour: 30% de descuento los miércoles con Visa crédito vía BNA MODO. Tope: $12.000 (hasta el 31 de mayo)
  • Vea: 20% de descuento de viernes a domingo con crédito vía BNA MODO. Mínimo: $100.000 | Tope: $25.000 (hasta el 31 de mayo)
  • Jumbo: 20% de descuento martes y jueves con crédito o débito vía BNA MODO. Mínimo: $100.000 | Tope: $25.000 (hasta el 31 de mayo)
  • Changomás: 20% de descuento los miércoles. Compra mínima: $75.000. Pago con tarjetas vía MODO (hasta el 31 de mayo)
  • Libertad: 30% de descuento los miércoles. Tope: $12.000 por semana. Modalidad presencial y online con Visa crédito vía MODO (hasta el 31 de mayo)

Además, el mapa de beneficios del banco en Mendoza incluye un 30% de descuento en el supermercado Átomo de calle Amigorena y en Blow Max, ubicado en Eusebio Blanco, abonando con crédito a través de BNA.

Combustible

  • 20% de descuento los viernes
  • Tope de reintegro: $10.000 mensuales
  • Pago con Visa crédito vía BNA MODO
  • Petroleras adheridas: Shell, YPF y Axion

Librerías

En cadenas como Cúspide, Yenny, Ludditas y García Santos hay un 10% de descuento los sábados, con tope de $10.000, pagando con tarjeta de crédito.

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Los descuentos pueden ser de hasta un 30%.

Los descuentos pueden ser de hasta un 30%.

Banco Macro motoriza cuotas y beneficios en consumo y entretenimiento

El Banco Macro mantiene un abanico de beneficios en supermercados, indumentaria, tecnología y librerías, con cuotas sin interés y promociones según tarjeta y perfil del cliente.

Indumentaria

  • Dexter, Caro Cuore y Devre: hasta 6 cuotas sin interés todos los días en productos seleccionados (hasta el 30 de junio), en tiendas físicas

Supermercados

  • Changomás: de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días (hasta el 30 de junio)
  • Coto: de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días (hasta el 30 de junio)

Tecnología

  • Cetrogar, Frávega y Megatone: hasta 12 cuotas sin interés todos los días con American Express, Mastercard o Visa (hasta el 30 de junio)

Librerías

  • Yenny: hasta 6 cuotas sin interés todos los días (hasta el 31 de mayo) con American Express, Mastercard o Visa.
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En las librerías también hay descuentos.

En las librerías también hay descuentos.

Banco Patagonia impulsa descuentos en supermercados y combustible

El Banco Patagonia combina reintegros, descuentos semanales y pagos con tarjeta o MODO, con foco en consumo masivo.

Supermercados

  • Carrefour: 35% de descuento los miércoles. Tope: $25.000
  • Changomás: 30% de descuento los sábados. Tope: $15.000
  • Coto: 20% de descuento los jueves. Tope: $25.000

Combustible

  • 20% de descuento todos los jueves, con tope de $10.000, pagando con tarjeta de crédito o MODO

Cultura y espectáculos

  • 25% de descuento los viernes en cine, teatro y shows. Tope: $15.000, con débito o MODO
  • 10% de descuento + hasta 3 CSI todos los días (tope $15.000) en compras presenciales u online con Visa o MODO, incluyendo Yenny y Cúspide

Gastronomía

  • 25% de descuento en Havanna todos los días. Tope: $15.000
  • 30% de descuento en Burger King todos los días. Tope: $20.000

Farmacia

  • Farmacity: 20% de descuento, con tope de $20.000, en compras online o presenciales, pagando con Mastercard crédito del banco

Billeteras virtuales: descuentos diarios y pagos con QR

Además de los bancos, las billeteras virtuales continúan ampliando beneficios a través de pagos digitales.

Personal Pay

  • Supermercados
    • Coto: 30% de descuento los jueves con Visa sin contacto (NFC)
    • Libertad: 15% de descuento de lunes a miércoles con QR, NFC o tarjeta Personal Pay. Tope: $40.000
  • Salud y belleza
    • 15% de descuento en Natura y Avon. Tope: $8.000
  • Cine
    • 20% de descuento y promociones 2x1 en Cinemacenter
  • Educación
    • 20% de descuento en Coderhouse pagando con Visa o cupón
  • Tecnología
    • Frávega: 10% de descuento, con tope de $10.000, pagando con Visa
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Tecnología y artículos para el hogar se suman al abanico de descuentos en entidades bancarias.

Tecnología y artículos para el hogar se suman al abanico de descuentos en entidades bancarias.

Mercado Pago

  • Salud
    • Farmacity online: hasta 3 cuotas sin interés pagando con QR
    • Farmacias del Puente: hasta 3 cuotas sin interés con QR
  • Supermercados
    • Vea: 20% de descuento los lunes con QR
    • Coto: 25% de descuento los viernes, sin tope, con QR
    • Carrefour: 15% de descuento los jueves, sin tope, con QR

Además, mercado pago incorpora este mes descuentos en el transporte público. El beneficio aplica únicamente para usuarios que hayan recibido la promoción, activen la opción en la app y no hayan utilizado previamente el pago con QR en estos servicios.

Según los términos y condiciones, el reintegro puede ser total sobre el valor del viaje, con un tope máximo de $8.000 por usuario. Una vez alcanzado ese monto, los viajes posteriores dejan de contar con devolución.

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