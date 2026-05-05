Mayo llega con descuentos: cómo y dónde ahorrar hasta 30% en consumos cotidianos

Al inicio de mayo, los bancos impulsan y renuevan descuentos en rubros claves del consumo diario -como supermercados, combustible, indumentaria y salud-, con beneficios de entre 10% y 30%, según la entidad y la categoría, para aliviar el gasto cotidiano.
El Banco de la Nación Argentina aparece como uno de los más atractivos en materia de promociones. Sin embargo, otras entidades como el Banco Macro y el Banco Patagonia también sostienen beneficios en consumo, supermercados y actividades culturales que también acompañan a los mendocinos.
En paralelo, las billeteras virtuales -como Mercado Pago y Personal Pay- mantienen descuentos durante todo el mes que pueden aliviar el gasto de las familias. A continuación, un repaso por algunas de las promociones vigentes.
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Banco Nación promueve descuentos en supermercados, estaciones de servicio, salud y más.
Banco Nación, descuentos en consumos esenciales y cuotas sin interés
Farmacias
Los lunes, los clientes jubilados acceden a un 10% de descuento en farmacias adheridas y hasta 3 cuotas sin interés. El resto de los clientes también puede financiar en 3 CSI ese mismo día. En Mendoza, algunas de las farmacias adheridas son:
Farmacias del Águila S.A.
Farmacia Mori
Farmacity
Tecnología y electrodomésticos
Hasta 20 cuotas sin interés
Compras presenciales y online
Comercios adheridos: Frávega, Megatone, Motorola, Naldo y Samsung
Ópticas
10% de descuento los jueves
Hasta 3 cuotas sin interés
Exclusivo con Visa crédito a través de BNA MODO
Participan, entre otras, Neovisión, Óptica Visión, Óptica Scerbo y Óptica La Pirámide
Supermercados
Carrefour: 30% de descuento los miércoles con Visa crédito vía BNA MODO. Tope: $12.000 (hasta el 31 de mayo)
Vea: 20% de descuento de viernes a domingo con crédito vía BNA MODO. Mínimo: $100.000 | Tope: $25.000 (hasta el 31 de mayo)
Jumbo: 20% de descuento martes y jueves con crédito o débito vía BNA MODO. Mínimo: $100.000 | Tope: $25.000 (hasta el 31 de mayo)
Changomás: 20% de descuento los miércoles. Compra mínima: $75.000. Pago con tarjetas vía MODO (hasta el 31 de mayo)
Libertad: 30% de descuento los miércoles. Tope: $12.000 por semana. Modalidad presencial y online con Visa crédito vía MODO (hasta el 31 de mayo)
Además, el mapa de beneficios del banco en Mendoza incluye un 30% de descuento en el supermercado Átomo de calle Amigorena y en Blow Max, ubicado en Eusebio Blanco, abonando con crédito a través de BNA.
Según los términos y condiciones, el reintegro puede ser total sobre el valor del viaje, con un tope máximo de $8.000 por usuario. Una vez alcanzado ese monto, los viajes posteriores dejan de contar con devolución.