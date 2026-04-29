Aerolíneas Argentinas lanza promo con 10% OFF en vuelos nacionales: destinos, consejos y precios

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción para vuelos dentro del país con un 10% de descuento , disponible por tiempo limitado. La propuesta está dirigida a quienes estén pensando en viajar en las próximas semanas y quieran aprovechar precios más accesibles para recorrer distintos destinos del país.

La oferta estará vigente del 29 de abril al 5 de mayo e incluye un 10% OFF en todos los vuelos nacionales . Los pasajes podrán utilizarse para viajar hasta el 30 de junio, lo que abre una ventana amplia para organizar escapadas o viajes planificados.

¡Volá por Argentina con 10% OFF! Tenés tiempo hasta el 5 de mayo inclusive para volar desde hoy, con regreso antes del 30 de junio de 2026. Comprá tu pasaje desde nuestra app o en https://t.co/WrcuJygefe No lo dejes para después… Te esperamos a bordo. pic.twitter.com/DyvtyR9Ad6

Además, la aerolínea ofrece opciones de financiación para facilitar la compra. Entre los destinos disponibles se encuentra la provincia de Mendoza , junto con otros puntos turísticos atractivos para el mendocino como Bariloche, Iguazú, El Calafate, Córdoba, Puerto Madryn y Ushuaia .

Cuánto cuesta volar y cómo varían los precios

El valor de los pasajes puede variar según el día en que se compre y se viaje. En una simulación para un vuelo ida y vuelta entre Mendoza y Córdoba, el costo total podría ubicarse en torno a los $136.971.

En ese caso, un tramo Mendoza-Córdoba para un miércoles 13 de mayo tiene un valor de $78.725, mientras que el regreso Córdoba-Mendoza el miércoles 20 de mayo cuesta $58.246.

aerolineas argentinas2 Los precios pueden variar según el día y horario en que se compre el pasaje.

Se trata de un ejemplo orientativo realizado por Sitio Andino con datos del sitio oficial de la aerolínea. Sin embargo, hay múltiples combinaciones posibles y los precios cambian de acuerdo a la demanda y las fechas elegidas.

Tips para conseguir vuelos más baratos

Más allá del descuento del 10%, hay algunas recomendaciones que pueden ayudar a encontrar mejores precios en pasajes aéreos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Economía | ¿Sabías que el día en que comprás tu vuelo puede cambiar mucho el precio? No es suerte… es estadística. Según Skyscanner, hay dos días clave: martes y miércoles = más baratos fines de semana = más caros ¿Por qué? Porque lunes y viernes explota la demanda… y los precios suben. Otro dato clave: el horario Las mejores tarifas suelen aparecer entre las 5 y las 10 de la mañana. Y lo más importante: la anticipación Comprar con 3 o 4 meses de adelanto puede hacer una gran diferencia. Bonus: volar un sábado suele ser más económico que otros días. Guardate estas 3 claves: – Activá alertas de precios – Compará aeropuertos cercanos – Revisá si incluye equipaje Guardá este post y mandáselo a ese amigo que siempre quiere viajar… pero nunca consigue precio @_tongav #Vuelos #Ahorro #Pasajes" View this post on Instagram

Una de ellas es comprar los vuelos entre martes y miércoles, días en los que suele haber menor demanda. También se sugiere buscar pasajes entre las 5 y las 10 de la mañana, franja en la que suelen aparecer más ofertas.

Por otro lado, para destinos más caros o viajes al exterior, conviene planificar con anticipación y adquirir los pasajes con tres o cuatro meses de anticipación.