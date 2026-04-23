Incidente aéreo en Chile: dos aviones colisionaron en pista

Dos aviones colisionaron este miércoles por la noche en la pista del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Chile , en un incidente que es investigado por las autoridades y que no dejó personas heridas.

El hecho ocurrió cuando un Airbus A321 de LATAM Airlines , que se preparaba para despegar con destino a Brasil, impactó con las alas de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas , que se encontraba detenido en la pista.

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Según informó Aerolíneas Argentinas, su avión — que cubría la ruta Santiago–Aeroparque (vuelo AR1267) — estaba detenido y en espera de autorización para despegar cuando fue impactado desde atrás por una aeronave de Latam que se encontraba en maniobra de traslado.

El impacto provocó daños en la barra estabilizadora del Boeing 737, lo que dejó a la aeronave fuera de servicio . De acuerdo a los primeros relevamientos, se trata de daños menores.

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Evacuación y reubicación de pasajeros de Aerolíneas Argentinas

Tras el incidente, ambas compañías activaron los protocolos de seguridad y procedieron al desembarque total de los pasajeros. Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que la mayoría de los pasajeros fueron reubicados en un vuelo de la aerolínea Sky con salida a Aeroparque durante la madrugada, mientras que el resto viajó en otro servicio de la compañía el jueves por la mañana.

Por su parte, Latam informó que su aeronave sufrió daños menores en una de sus alas y que los pasajeros fueron trasladados a otro vuelo que partió cerca de la medianoche.

Investigación en curso de la DGAC de Chile

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile confirmó que se abrió una investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

Desde ambas compañías remarcaron que en ningún momento estuvo comprometida la seguridad de los pasajeros ni de las tripulaciones, y reafirmaron su compromiso con los protocolos operacionales.