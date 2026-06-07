7 de junio de 2026
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Robo

Detuvieron al autor del robo y los destrozos en una obra social del centro de Mendoza

El sospechoso fue interceptado durante un patrullaje policial en Ciudad. Está acusado de haber ingresado a la sede de Medicus, donde provocó daños y sustrajo un monitor.

El sospechoso, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.

El sospechoso, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

El procedimiento se concretó cerca de las 10.15 en la intersección de avenida San Martín y calle Espejo, en Ciudad de Mendoza. Durante un patrullaje preventivo, efectivos policiales detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en la investigación del hecho ocurrido la semana pasada.

El robo en la sede de Medicus

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio de inseguridad se produjo alrededor de las 5.30 del lunes 1 de junio en la sede de Medicus, ubicada sobre calle Colón al 700, en Ciudad. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 2° constató la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex. Posteriormente, se verificó el faltante de un monitor, confirmando que se había concretado un robo en el inmueble.

Medicus 1
El episodio de inseguridad se produjo alrededor de las 5.30 del lunes 1 de junio en la sede de Medicus.

El episodio de inseguridad se produjo alrededor de las 5.30 del lunes 1 de junio en la sede de Medicus.

Tras detectar los daños, los uniformados realizaron una inspección interna para determinar si existían otros elementos sustraídos o mayores destrozos en las instalaciones.

Cámaras de seguridad y trabajo investigativo

En paralelo, los investigadores avanzaron con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al autor del hecho y reconstruir la mecánica del ataque contra las oficinas de la obra social.

Medicus obra social robo
Personal de la Comisaría 2° constató la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex.

Personal de la Comisaría 2° constató la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex.

Además, se llevaron adelante patrullajes preventivos en distintos sectores del centro mendocino para localizar al sospechoso. Las tareas investigativas también incluyeron la intervención de Policía Científica, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes para recolectar evidencias y fortalecer la causa judicial.

Finalmente, este domingo, los efectivos lograron identificar y detener al hombre señalado como responsable del robo y los daños ocasionados en el edificio.

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