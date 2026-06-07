Detuvieron al autor del robo y los destrozos en una obra social del centro de Mendoza

El sospechoso, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.

La Policía de Mendoza detuvo este domingo al presunto autor de un robo y los destrozos registrados días atrás en una reconocida obra social ubicada en el centro mendocino . El sospechoso, de 37 años , quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a una dependencia policial.

El procedimiento se concretó cerca de las 10.15 en la intersección de avenida San Martín y calle Espejo , en Ciudad de Mendoza. Durante un patrullaje preventivo, efectivos policiales detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en la investigación del hecho ocurrido la semana pasada.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio de inseguridad se produjo alrededor de las 5.30 del lunes 1 de junio en la sede de Medicus , ubicada sobre calle Colón al 700 , en Ciudad. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 2° constató la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex . Posteriormente, se verificó el faltante de un monitor , confirmando que se había concretado un robo en el inmueble.

Medicus 1 El episodio de inseguridad se produjo alrededor de las 5.30 del lunes 1 de junio en la sede de Medicus.

Tras detectar los daños, los uniformados realizaron una inspección interna para determinar si existían otros elementos sustraídos o mayores destrozos en las instalaciones.

Cámaras de seguridad y trabajo investigativo

En paralelo, los investigadores avanzaron con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al autor del hecho y reconstruir la mecánica del ataque contra las oficinas de la obra social.

Medicus obra social robo Personal de la Comisaría 2° constató la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex.

Además, se llevaron adelante patrullajes preventivos en distintos sectores del centro mendocino para localizar al sospechoso. Las tareas investigativas también incluyeron la intervención de Policía Científica, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes para recolectar evidencias y fortalecer la causa judicial.

Finalmente, este domingo, los efectivos lograron identificar y detener al hombre señalado como responsable del robo y los daños ocasionados en el edificio.