1 de junio de 2026
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Robo

Robo y daños en una conocida obra social del centro

Las oficinas de Medicus sufrieron daños y un presunto robo durante la mañana de este lunes. No hay detenidos.

Daños y robo en las oficinas de Medicus.&nbsp;

Daños y robo en las oficinas de Medicus. 

 Por Pablo Segura

La Policía investiga un presunto robo ocurrido durante la madrugada de este lunes en las oficinas de la obra social Medicus, ubicadas en pleno centro de Mendoza. El hecho fue detectado tras una alerta ingresada al 911 que advertía sobre importantes daños en el acceso al edificio.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 5.30 en la sede de Medicus situada sobre calle Colón al 700 de Ciudad.

Oficina medicus robo
Personal policial trabajó en las oficinas de Medicus para determinar si se trató de un robo.

Personal policial trabajó en las oficinas de Medicus para determinar si se trató de un robo.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 2° constataron la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex. Luego se confirmó el faltante de un monitor.

Robo y daños en una obra social de Mendoza

Ante la situación, los uniformados realizaron una inspección en el interior del inmueble para determinar si se había concretado algún robo o si existían otros daños en las instalaciones.

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Mientras se aguardaba la llegada de los responsables del establecimiento, se dispuso una consigna policial preventiva para resguardar la escena.

En paralelo, los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar a los autores del hecho y establecer la mecánica del ataque contra las oficinas de la obra social.

Medicus obra social robo

Además, la Policía desplegó patrullajes en las inmediaciones del centro mendocino en busca de posibles sospechosos. También trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para recolectar evidencias que permitan avanzar con la investigación.

Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente si los delincuentes lograron sustraer otros elementos del interior del inmueble. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que procura esclarecer si se trató de un robo consumado o de un hecho de vandalismo que provocó importantes daños materiales.

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