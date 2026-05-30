Luján de Cuyo y Las Heras fueron escenario de dos nuevos hechos de inseguridad

En las últimas horas, se registraron dos nuevos hechos de inseguridad en la provincia de Mendoza. Los episodios ocurrieron en los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras . A continuación, todos los detalles de cada caso y cómo se desarrollaron los hechos.

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 19:25, se produjo un robo en un comercio ubicado sobre calle Roque Sáenz Peña al 167, en el departamento de Luján de Cuyo .

Según informaron fuentes policiales, dos mujeres ingresaron al local y, mientras distraían a la encargada consultando precios de distintos productos, aprovecharon la situación para sustraer diez prendas de vestir . Luego de concretar el robo, ambas abandonaron el lugar sin ser advertidas.

Tras la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar a las sospechosas. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el hecho .

Delincuentes armados le robaron la moto a un hombre en Las Heras

En la madrugada del sábado, alrededor de las 2:10, un motociclista fue víctima de un asalto en la intersección de las calles Olascoaga y Matheu, en el departamento de Las Heras.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió cuando la víctima circulaba por la zona y fue interceptada por varios delincuentes. Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes lograron sustraerle una motocicleta Honda Wave 110 cc de color rojo y luego se dieron a la fuga.

Tras la denuncia, intervino personal de la Oficina Fiscal de Las Heras, que quedó a cargo de la investigación para dar con los responsables del robo.