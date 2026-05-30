Córdoba sigue buscando a Agostina Vega: las claves de una desaparición que conmueve al país

Agostina Vega lleva casi una semana desaparecida en la provincia de Córdoba.

La desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que es buscada desde hace casi una semana en la provincia de Córdoba , mantiene en alerta a toda la provincia. Mientras las autoridades intensifican los operativos, la investigación avanza entre allanamientos, nuevas pistas y las contradicciones del único detenido en la causa.

El fiscal Raúl Garzón , quien encabeza la investigación, resumió la gravedad del caso con una frase contundente: "La buscamos con y sin vida" .

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente salió de su vivienda en el barrio General Mosconi durante la noche del sábado 23 de mayo.

Antes de retirarse, le dijo a su abuela que iba a buscar una sorpresa para su madre. Luego abordó un remís que la trasladó hasta la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro , en barrio Cofico, a unos 6,5 kilómetros de su domicilio.

Allí fue recibida por Claudio Gabriel Barrelier, empleado municipal y amigo de la madre de la menor, quien además abonó el viaje.

Posteriormente, una cámara de seguridad registró a Agostina ingresando a una vivienda ubicada sobre Juan del Campillo al 800, propiedad de Barrelier.

Uno de los principales interrogantes de la causa es que las imágenes muestran a la adolescente entrando al inmueble, pero no existe ningún registro audiovisual que la muestre saliendo del lugar.

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Allanamientos y nuevas pistas en la provincia de Córdoba

Durante las últimas horas, la Justicia ordenó nuevos procedimientos en el domicilio del sospechoso luego de que vecinos denunciaran movimientos extraños durante la madrugada.

En el lugar fueron encontradas tres mujeres, quienes fueron trasladadas a una dependencia policial para ser identificadas y prestar declaración.

En paralelo, la fiscalía encabezó un amplio operativo de búsqueda en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital cordobesa. El rastrillaje se extendió durante más de siete horas y contó con la participación de unos 150 efectivos, además de perros especializados y personal montado.

La medida fue impulsada por una pista que indicaría que el detenido estuvo en esa zona después de la desaparición de la menor.

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La cronología del caso

Sábado 23 de mayo

Durante la tarde, Agostina compartió actividades junto a su madre, Melisa Heredia, su hermano menor y Claudio Barrelier en un predio donde se desarrollaban torneos de fútbol.

Más tarde, todos asistieron al cumpleaños de un amigo en común.

Según declaró Barrelier, durante ese encuentro la adolescente le comentó que planeaba reunirse con un joven durante la noche. Sin embargo, la madre de Agostina negó que esa conversación hubiera existido.

Horas después, la menor salió de su casa y viajó hasta el domicilio del ahora detenido.

Las cámaras de seguridad la registraron ingresando a la vivienda.

Inicialmente, Barrelier aseguró que la persona que aparecía en las imágenes era su hija de 11 años. Sin embargo, en una nueva declaración reconoció que había mentido y admitió que quien aparece en el video es efectivamente Agostina.

Domingo 24 de mayo

La familia inició una búsqueda desesperada junto a vecinos y amigos.

Durante la madrugada, Melisa Heredia se comunicó con Barrelier para preguntarle si sabía algo de su hija.

En una primera conversación, el sospechoso aseguró que la adolescente le había pedido ayuda para encontrarse con un amigo.

Horas después agregó una nueva versión: afirmó haber visto a Agostina subir a un automóvil rojo.

Esa hipótesis perdió fuerza con el avance de la investigación y actualmente estaría prácticamente descartada.

Lunes 25 de mayo

Los familiares formalizaron la denuncia por desaparición luego de no lograr ningún contacto con la adolescente.

Miércoles 27 de mayo

Las autoridades activaron el sistema Alerta Sofía para ampliar la difusión de la búsqueda.

Ese mismo día se realizó el primer allanamiento en la vivienda de Barrelier.

Además, la madre de Agostina denunció haber recibido llamados anónimos y mensajes con supuesta información sobre el paradero de su hija.

Uno de los mensajes decía: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila".

La investigación también determinó que el teléfono celular de la adolescente permaneció activo durante aproximadamente tres horas en la vivienda del acusado antes de apagarse.

Jueves 28 de mayo

Barrelier declaró durante más de dos horas ante el fiscal Garzón.

En esa instancia negó haber mentido y sostuvo que Agostina nunca ingresó a su domicilio.

La familia rechazó esa versión y aseguró que el sospechoso intentaba encubrir lo ocurrido.

Durante la jornada también se descartó un posible móvil económico, ya que no surgieron indicios de conflictos financieros entre las partes involucradas.

Por la tarde, familiares, vecinos y allegados realizaron una movilización para exigir avances en la búsqueda.

Viernes 29 de mayo

La fiscalía ordenó nuevos operativos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos volvió a concentrarse en la vivienda de Barrelier, donde trabajó personal de Policía Científica en busca de rastros.

Además, se desarrolló un amplio rastrillaje en barrio Ferreyra.

Ese mismo día fue levantado el secreto de sumario para facilitar el acceso de las partes a la información reunida durante la investigación.

Por otra parte, el abogado defensor del detenido confirmó que su cliente modificó parte de su declaración y reconoció que había mentido respecto de la identidad de la persona que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad.

El estado actual de la investigación del caso Agostina Vega

Mientras continúan los operativos y el análisis de registros telefónicos, cámaras de seguridad y testimonios, Claudio Gabriel Barrelier permanece como el único detenido de la causa.

Los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de trabajo y buscan determinar qué ocurrió con Agostina tras ingresar a la vivienda ubicada en barrio Cofico.

A casi una semana de su desaparición, el caso sigue generando conmoción en Córdoba y mantiene movilizada a toda la comunidad en la búsqueda de respuestas.