29 de mayo de 2026
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Video: un motociclista protagonizó un violento choque contra un auto en Tunuyán

La víctima salió despedida tras chocar contra un automóvil en una intersección y debió ser trasladada al Hospital Scaravelli debido a las múltiples heridas sufridas.

Video: un motociclista protagonizó un violento choque contra un auto en Tunuyán

Video: un motociclista protagonizó un violento choque contra un auto en Tunuyán

Foto: Captura
 Por Luis Calizaya

Durante la noche del jueves, un motociclista resultó herido tras protagonizar un fuerte accidente con un automóvil en una intersección de Tunuyán. La víctima sufrió varios politraumatismos y una fractura, por lo que debió ser trasladada al Hospital Scaravelli. El impactante momento quedó registrado en video por una cámara de seguridad de la zona.

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Impactante accidente en Tunuyán: cómo ocurrió el choqueEl siniestro se produjo pasadas las 22, cuando una motocicleta marca Corven circulaba por calle República de Siria en dirección este. Al llegar al cruce con calle Echeverría, impactó contra un Fiat Cronos que avanzaba hacia el norte.

Producto de la colisión, el motociclista salió despedido y cayó violentamente sobre el asfalto, quedando tendido e inconsciente.

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Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio cercano muestran que el conductor del automóvil detuvo la marcha inmediatamente, mientras otros motociclistas que pasaban por el lugar se acercaron para asistir a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el conductor de la moto sufrió una fractura en la mano derecha y diversos politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y de seguridad vial, que realizó los controles de alcoholemia correspondientes a ambos conductores. La causa quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal.

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