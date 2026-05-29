Video: un motociclista protagonizó un violento choque contra un auto en Tunuyán

Durante la noche del jueves , un motociclista resultó herido tras protagonizar un fuerte accidente con un automóvil en una intersección de Tunuyán . La víctima sufrió varios politraumatismos y una fractura , por lo que debió ser trasladada al Hospital Scaravelli . El impactante momento quedó registrado en video por una cámara de seguridad de la zona.

Producto de la colisión, el motociclista salió despedido y cayó violentamente sobre el asfalto , quedando tendido e inconsciente .

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio cercano muestran que el conductor del automóvil detuvo la marcha inmediatamente, mientras otros motociclistas que pasaban por el lugar se acercaron para asistir a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el conductor de la moto sufrió una fractura en la mano derecha y diversos politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial y de seguridad vial, que realizó los controles de alcoholemia correspondientes a ambos conductores. La causa quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal.