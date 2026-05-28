Violento accidente vial en Malargüe movilizó a policías y ambulancias

Un accidente vial ocurrido este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 40 , frente al Cementerio de Malargüe , dejó como saldo importantes daños materiales y dos personas asistidas preventivamente por personal médico. En el siniestro participaron un Chevrolet Onix y una Ford Ecosport. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad .

El hecho se produjo pasadas las 14.30 horas sobre la Avenida San Martín Sur-Ruta Nacional 40, entre las calles Eugenio Izsaky y Alberto Anglat, en una zona de permanente circulación vehicular de la ciudad de Malargüe.

Por causas que son materia de investigación, en el lugar colisionaron un automóvil Chevrolet Onix y una Ford Ecosport, generando preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por el sector al momento del impacto.

De acuerdo con datos extraoficiales aportados por testigos ocasionales, el choque habría sido frontal y se produjo sobre el lateral oeste de la ruta . Según trascendió, al mando del Chevrolet Onix circulaba una mujer mayor de edad, quien no habría logrado evitar la maniobra de la Ecosport.

Siempre según las primeras versiones recogidas en el lugar, el utilitario deportivo habría transitado por calle Eugenio Izsaky y, por razones que aún se intentan establecer, terminó desplazándose hacia la cinta asfáltica. Tras el impacto, ambos rodados derraparon sobre el ripio de la banquina, quedando detenidos a pocos metros uno del otro.

Minutos después del siniestro arribaron efectivos policiales y personal de una ambulancia del Hospital Regional Malargüe, quienes asistieron a las personas involucradas en el accidente.

Fuentes consultadas indicaron que, pese a la violencia del choque y los daños visibles en los vehículos, los ocupantes no habrían sufrido lesiones de gravedad, aunque igualmente fueron examinados por el personal sanitario.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que trabajó en el ordenamiento del tránsito y en la recolección de datos para determinar la mecánica del accidente.