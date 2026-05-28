Crisis habitacional: la defensa de Emir Andraos en el Congreso a la política de vivienda de Tunuyán

La crisis habitacional en Argentina tuvo un capítulo con acento mendocino en el Congreso de la Nación. En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos , expuso el caso del barrio Bordelongue como ejemplo de gestión local frente a la falta de políticas nacionales , en un contexto marcado por la paralización de la obra pública.

El encuentro reunió a referentes del sector de la construcción, funcionarios provinciales y legisladores, que coincidieron en señalar un déficit habitacional creciente y la ausencia de financiamiento para nuevas viviendas . En ese escenario, Tunuyán se coló en el debate con una experiencia concreta.

Durante su intervención, Andraos planteó que el municipio decidió hacerse cargo de una obra que originalmente dependía de la Nación y que había quedado inconclusa desde el arribo del mileísmo .

“ Podíamos corrernos y dejar 300 casas sin terminar, que en pocos días iban a ser usurpadas, o hacernos cargo. Hoy estamos entregando ese barrio ”, afirmó el jefe comunal ante los diputados.

Embed - Emir Andraos en Instagram: "Hoy participé de la comisión de vivienda y ordenamiento urbano de la cámara de diputados de la Nación. Expuse sobre el exitoso proceso del plan de vivienda de bordelongue en nuestro departamento frente a directores, subsecretarios, presidentes y técnicos de organismos de diversas provincias. El común denominador de los relatos es el tremendo déficit habitacional nacional y la nula perspectiva de políticas que vengan a resolver esta crisis. La inversión privada no aparece (ni va a aparecer) si el estado nacional o provincial no garantiza seguridad para procesos que son de largo recorrido y de lenta recuperación del dinero. El crédito hoy es prohibitivo y desplaza a miles de familias argentinas a abandonar el sueño de lograr su casa propia. Sin embargo Tunuyán se distingue en este escenario y muestra que pudimos, gracias a una administración sin fisuras, poder hacernos cargo de la obra más ambiciosa de la historia del departamento y entregarle a familias trabajadoras su casa. El proceso que había iniciado Martín Aveiro está cristalizando y con ello la felicidad de cientos de vecinos. Orgullo de nuestra gestión y de los que confiaron en nosotros. @martinguillermoaveiro @municipalidadtunuyan #casas #vivienda #barrio" View this post on Instagram

El proyecto Bordelongue contempla 300 viviendas y lotes urbanizados, y ya tiene 107 casas entregadas en el marco de una primera etapa. Según explicó, la obra había quedado con un 70% de avance, pero requería una inversión millonaria para completarse (más de 5.600 millones de pesos).

Andraos detalló que el 77,5% de ese financiamiento fue asumido por el municipio, mientras que el resto se completó con aportes y créditos del Gobierno provincial. “Cuando terminemos de pagar el crédito, el 92% de esta obra habrá sido sostenida por el Municipio”, precisó.

Las críticas de Emir Andraos a la Nación por la falta de políticas habitacional

En línea con otros expositores de la comisión, el intendente cuestionó la ausencia de una estrategia nacional para abordar el problema habitacional.

“Nadie está haciendo nada en Argentina. Si el Estado no interviene, el mercado no va a resolver el acceso a la vivienda”, sostuvo, y remarcó que el crédito hipotecario actual es inaccesible para gran parte de la población.

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En ese sentido, puso el foco en el perfil de los adjudicatarios del barrio: docentes, enfermeros, celadores y empleados municipales que no podrían acceder a una vivienda por vía privada. “Ninguna de estas familias puede hacer una casa con el mercado de crédito que existe hoy”, advirtió.

El respaldo de Aveiro y el reclamo por obras frenadas

El caso de Tunuyán también fue reforzado en la comisión por el diputado nacional y exintendente del departamento, Martín Aveiro, quien cuestionó el freno de la obra pública a nivel nacional.

“El costo de terminar las obras en 2024 era mucho más barato que retomarlas después”, planteó, y alertó sobre el impacto de los proyectos paralizados.

image Emir Andraos expuso sobre el caso Bordelongue en la comisió nde Vivienda de la Cámara de Diputados.

En ese marco, mencionó que en Mendoza hay viviendas abandonadas en distintos departamentos y desarrollos sin finalizar, lo que agrava el déficit habitacional.

Además, sostuvo que existe un sector de la población que queda fuera del sistema de créditos hipotecarios, por lo que consideró clave garantizar al menos el acceso al suelo con servicios como punto de partida.

El debate en el Congreso sobre la vivienda en Argentina

La exposición de Andraos se dio en la primera reunión informativa de la comisión, donde distintos actores del sector coincidieron en un diagnóstico crítico. Entre los principales puntos planteados se destacaron:

La paralización de la obra pública y su impacto en el empleo

La falta de financiamiento a largo plazo para viviendas

El uso irregular de fondos como el FONAVI por parte de algunas provincias

La necesidad de una ley nacional de vivienda

En ese contexto, el caso Bordelongue apareció como una experiencia de gestión local que logró sostener una obra en un escenario adverso, aunque con un fuerte esfuerzo presupuestario municipal.