25 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Tunuyán

Emotivo acto patrio en Tunuyán: una escuela recibió nuevas banderas de ceremonia

El acto patrio en Tunuyán estuvo marcado por la emoción, la participación de las familias y una representación artística realizada por los alumnos.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Un particular acto escolar se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada patria en Tunuyán, luego de que la Escuela N° 1-576 “Rudesindo Alvarado” recibiera nuevas banderas de ceremonia tras casi 50 años utilizando los mismos estandartes.

La donación fue realizada por la Municipalidad de Tunuyán y las flamantes banderas fueron estrenadas durante el acto oficial por el 25 de Mayo.

Lee además
La historia de vida de Iberzons en su paso por el Valle de Uco. video

Llegó al Valle de Uco tras recorrer miles de kilómetros y pide ayuda para continuar
Allanamientos masivos en Tunuyán: secuestro de drogas y armas.

Mega operativo policial en Tunuyán: cuatro detenidos
image

Un acto cargado de emoción en Tunuyán

La ceremonia se desarrolló en el patio de la escuela y comenzó con la interpretación en vivo del Himno Nacional Argentino a cargo del profesor Juan José Quiroga en guitarra y voz, acompañado por la profesora Silvana López en teclado.

Autoridades municipales, representantes legislativos, miembros de la comunidad educativa, familias y reinas departamentales participaron de la jornada. Además, los alumnos protagonizaron una representación artística titulada “Todos somos pueblo”, una puesta en escena inspirada en 1810 que despertó aplausos y emoción entre los presentes.

image

“Las banderas engalanaron nuestra jornada”

Uno de los momentos más emotivos llegó durante la entrega oficial de las nuevas insignias, cuando la directora del establecimiento, Laura Barea, tomó la palabra.

“Hoy recordamos el inicio del camino histórico que cambió el rumbo de nuestro país. El 25 de mayo es una fecha para pensar y renovar el compromiso que tenemos con la sociedad”, expresó.

Además, agradeció especialmente al intendente Emir Andraos por la donación. “Destaco un gesto enorme por parte del señor intendente, que nos ha obsequiado banderas de ceremonia que engalanaron nuestra jornada y destacaron el brillo del acto que con tanta dedicación armamos para ustedes”, señaló emocionada.

image

Un mensaje sobre la patria y el presente

Por su parte, Andraos reflexionó sobre el significado de la fecha patria y la importancia de construir comunidad desde la educación. “Nos da la posibilidad de generar espacios nuevos todos los días, donde nos toca tomar decisiones para que este país siga siendo tan grande”, sostuvo.

Y agregó: “La patria debemos defenderla siempre, en cada uno de los lugares que la habitamos”.

Como ocurre cada 25 de Mayo, la jornada cerró con el tradicional chocolate patrio, compartido entre familias, docentes y estudiantes.

Pero esta vez, la comunidad educativa de la escuela “Rudesindo Alvarado” se llevó mucho más que el recuerdo de un acto escolar: se llevó nuevas banderas, emoción compartida y la certeza de que la historia también se construye todos los días, desde cada aula y cada gesto solidario.

Temas
Seguí leyendo

Varicela en escuelas de Tunuyán: qué explicó Salud tras el aumento de casos

Desde teatro hasta sorteos: así será el mega fin de semana patrio en Tunuyán

Cómo evitar la contaminación cruzada en cocinas para personas celíacas

Tunuyán: encontraron un galpón repleto de autos robados

El evento que une producción, ambiente y educación volvió a convocar al Valle de Uco

Disparos y corte de ruta: máxima tensión en Tunuyán tras un enfrentamiento armado entre barrios

Petri recorrió el Valle de Uco, recogió reclamos de empresarios y puso el foco en la inseguridad

Dónde celebrar el 25 de Mayo en Mendoza: guía completa con música, comidas y entrada gratuita

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 26 al 30 de mayo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1355 del domingo 24 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1355 del domingo 24 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 24 de mayo: números ganadores del sorteo 3376

Resultados del Quini 6 hoy domingo 24 de mayo: números ganadores del sorteo 3376

Inglés, café y cine: la propuesta mendocina que rompe con las clases tradicionales

Aprender inglés en cafeterías: la tendencia que crece entre jóvenes y adultos

Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas

Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas