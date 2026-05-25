Emotivo acto patrio en Tunuyán: una escuela recibió nuevas banderas de ceremonia

Un particular acto escolar se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada patria en Tunuyán , luego de que la Escuela N° 1-576 “Rudesindo Alvarado” recibiera nuevas banderas de ceremonia tras casi 50 años utilizando los mismos estandartes.

La donación fue realizada por la Municipalidad de Tunuyán y las flamantes banderas fueron estrenadas durante el acto oficial por el 25 de Mayo.

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La ceremonia se desarrolló en el patio de la escuela y comenzó con la interpretación en vivo del Himno Nacional Argentino a cargo del profesor Juan José Quiroga en guitarra y voz, acompañado por la profesora Silvana López en teclado.

Autoridades municipales, representantes legislativos, miembros de la comunidad educativa, familias y reinas departamentales participaron de la jornada. Además, los alumnos protagonizaron una representación artística titulada “Todos somos pueblo” , una puesta en escena inspirada en 1810 que despertó aplausos y emoción entre los presentes.

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“Las banderas engalanaron nuestra jornada”

Uno de los momentos más emotivos llegó durante la entrega oficial de las nuevas insignias, cuando la directora del establecimiento, Laura Barea, tomó la palabra.

“Hoy recordamos el inicio del camino histórico que cambió el rumbo de nuestro país. El 25 de mayo es una fecha para pensar y renovar el compromiso que tenemos con la sociedad”, expresó.

Además, agradeció especialmente al intendente Emir Andraos por la donación. “Destaco un gesto enorme por parte del señor intendente, que nos ha obsequiado banderas de ceremonia que engalanaron nuestra jornada y destacaron el brillo del acto que con tanta dedicación armamos para ustedes”, señaló emocionada.

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Un mensaje sobre la patria y el presente

Por su parte, Andraos reflexionó sobre el significado de la fecha patria y la importancia de construir comunidad desde la educación. “Nos da la posibilidad de generar espacios nuevos todos los días, donde nos toca tomar decisiones para que este país siga siendo tan grande”, sostuvo.

Y agregó: “La patria debemos defenderla siempre, en cada uno de los lugares que la habitamos”.

Como ocurre cada 25 de Mayo, la jornada cerró con el tradicional chocolate patrio, compartido entre familias, docentes y estudiantes.

Pero esta vez, la comunidad educativa de la escuela “Rudesindo Alvarado” se llevó mucho más que el recuerdo de un acto escolar: se llevó nuevas banderas, emoción compartida y la certeza de que la historia también se construye todos los días, desde cada aula y cada gesto solidario.