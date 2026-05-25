25 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Mendoza celebra el 25 de Mayo con peñas, música en vivo y comidas típicas en toda la provincia

Mendoza organizó actividades culturales, peñas folclóricas y espectáculos gratuitos en distintos departamentos para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Festejo patrio del 25 de Mayo.

Festejo patrio del 25 de Mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza organizó una amplia agenda de actividades para celebrar la fecha patria con peñas, música folclórica, danzas y gastronomía regional en distintos departamentos de la provincia.

Durante toda la jornada, Mendoza se vestirá de celeste y blanco con propuestas culturales que incluirán la participación de artistas mendocinos, ferias de emprendedores y comidas típicas para compartir en familia.

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Música, danza y gastronomía para celebrar la fecha patria

Las peñas patrias se desarrollarán en distintos puntos de la provincia y contarán con la presencia de reconocidos músicos y ballets locales.

En Luján de Cuyo habrá actividades desde el mediodía con propuestas en Chacras de Coria, Potrerillos y distintos espacios gastronómicos del departamento. Entre los artistas destacados figuran Los Chimeno, Las Navarro, el Dúo Oyarzábal–Navarro y Gastón Abdala.

En Godoy Cruz también se realizarán peñas populares con actuaciones de Anabel Molina, Nolocepa y Germán Olivares.

El Le Parc será uno de los grandes escenarios de la jornada

Uno de los eventos centrales tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, donde desde las 12.30 se presentarán numerosos artistas y cuerpos de danza.

La programación incluirá shows de Cuarto Creciente, La Rienda, Hermanas Abraham y Leo Rivero, además de la participación de ballets municipales y del Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia. La entrada será gratuita.

San Martín prepara un megadesfile patrio

En San Martín se desarrollará uno de los eventos más convocantes del día con un megadesfile patrio desde las 15.

Participarán estudiantes, asociaciones civiles, clubes deportivos, veteranos de Malvinas y fuerzas armadas y de seguridad. También actuarán la Banda Militar Talcahuano y el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

Además, se prevé un despliegue aéreo con helicópteros y aviones acrobáticos, mientras que el cierre será en el predio del Museo Las Bóvedas con música en vivo y el tradicional chocolate patrio elaborado por el Ejército Argentino.

La agenda completa de actividades por departamento

Luján de Cuyo

  • 12 h. Peña en 23 Ríos Craft Beer.

    Actúan: Los Chimeno, Ini Ceverino, Cara y Cepa, Gastón Abdala y la Escuela de Danzas Chakaymanta.

    Habrá patio de comidas y feria de emprendedores.

    Entrada: una caja de leche larga vida.

  • 12.30 h. Peña 25 de Mayo en La Cantina Club, Chacras de Coria.

    Participan Las Navarro, Dúo Oyarzábal–Navarro, La Doble y Ballet Luna Endiablada.

    Entrada gratuita.

  • 12.30 h. Peña Patriótica en Plazoleta La Retama, Potrerillos.

    Actúan Dúo Nuevo Cuyo, Dúo Ecos del Valle y Ballet Nuna Tusuy.

    Entrada gratuita.

Godoy Cruz

  • 12.30 h. “Vino a las chapas” en Planta Uno.

    Actúan Anabel Molina y Nolocepa.

  • 12.30 h. Peña del 25 de Mayo en Club Villa Hipódromo.

    Presentación de Germán Olivares y La Rienda.

    Entrada gratuita.

Guaymallén

  • 12.30 h. Peña del 25 de Mayo en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

    Participarán artistas, ballets y la Orquesta Municipal Tito Francia.

    Entrada gratuita.

Lavalle

  • 13.30 h. Peña en el Playón Municipal Tres de Mayo.

    Presentación de Joaquín Aguilar.

    Entrada gratuita.

Junín

  • 14 h. Peña en el Club 25 de Mayo de Philipps.

    Actúan Los Trovadores de Cuyo.

    Entrada gratuita.

San Martín

  • 15 h. Megadesfile patrio con instituciones educativas, fuerzas de seguridad, veteranos y espectáculos aéreos.

    Cierre con chocolate patrio y música en vivo.

Tupungato

  • 16 h. Festejo en Plaza General San Martín.

    Actuarán Quimey y artistas locales.

    Entrada gratuita.

Las Heras

  • 19 h. Festejo en el Parque de la Familia.

    Actuación de Lisandro Bertín.

    Entrada gratuita.

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