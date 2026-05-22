La Fiscalía de Malargüe determinó qué habría provocado el estallido Pata Mora que dejó dos muertos

La investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Malargüe por la explosión fatal ocurrida este miércoles 20 de mayo en la zona de Chachahuén, Pata Mora, arrojó sus primeras conclusiones. De acuerdo con las pruebas recolectadas hasta el momento, la detonación se habría producido mientras se manipulaba un soplete en las inmediaciones del vehículo siniestrado

Con el avance de las pericias realizadas en el lugar del hecho, el fiscal Nicolás Muñoz , logró reunir elementos que permiten reconstruir parcialmente lo sucedido en la zona ubicada en el límite con Neuquén. Según la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal , las primeras evidencias indican que una de las personas fallecidas se encontraba utilizando un soplete cerca del rodado que posteriormente explotó.

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Los investigadores sostienen que esa maniobra podría haber generado las condiciones que desencadenaron la explosión , aunque las actuaciones continúan para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos y establecer eventuales responsabilidades.

El hecho generó conmoción en la región debido a la magnitud del estallido y a las circunstancias en que ocurrió. Desde la noche del miércoles, personal policial, peritos y representantes de la justicia trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y tomar los primeros testimonios que permitan esclarecer completamente lo sucedido al sureste de Malargüe

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que los resultados preliminares obtenidos en las últimas horas resultaron. determinantes para orientar la investigación hacia una hipótesis concreta relacionada con la utilización de herramientas que generan altas temperaturas o chispas en proximidades del vehículo.

No obstante, desde la fiscalía remarcaron que la causa permanece en etapa investigativa y que aún restan pericias técnicas y análisis complementarios que podrían aportar nuevos detalles sobre el episodio.

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Malargüe continúa avanzando con las diligencias correspondientes para reconstruir con exactitud las circunstancias del hecho ocurrido en Chachahuén, paraje de Pata Mora, una zona de intensa actividad vinculada a la producción hidrocarburífera en el sureste de la provincia de Mendoza.