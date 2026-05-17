En el Concejo Deliberante de Malargüe ya son seis los bloques para sólo diez concejales

La reciente reconfiguración política del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe volvió a poner en debate el crecimiento de bloques unipersonales y el impacto económico que esto genera en el funcionamiento legislativo . Desde la presidencia del cuerpo advirtieron sobre el aumento de cargos administrativos y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas de austeridad.

En los últimos días, a través de los canales oficiales del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe , se conoció la nueva composición política del cuerpo legislativo tras la incorporación de los concejales que asumieron este mes de mayo, luego de haber sido elegidos en las elecciones legislativas de octubre de 2025.

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La principal novedad estuvo marcada por la conformación de un nuevo bloque unipersonal encabezado por la edil Carla Casado , quien decidió apartarse del bloque LLA+Cambia Mendoza , espacio político con el que había integrado la lista electoral junto a los concejales Daniel Martínez y Laura Cecconato.

La decisión profundizó aún más la fragmentación dentro del Concejo Deliberante malargüino, que ahora cuenta con seis bloques para un total de diez concejales. Esta situación no solo tiene implicancias políticas, sino también administrativas y económicas, ya que cada bloque posee estructura propia, incluyendo secretarios políticos y administrativos.

En diálogo con SITIO ANDINO, el presidente del Concejo Deliberante, el justicialista Pablo Cabrera, confirmó la nueva conformación y señaló que “en la actualidad son seis los bloques con sus secretarios políticos y administrativos”.

Cabrera recordó además que desde el bloque justicialista ya habían impulsado un proyecto orientado a limitar la apertura de nuevos bloques políticos dentro del cuerpo legislativo. La iniciativa busca reducir gastos administrativos, restringir nuevas designaciones de asesores y optimizar los recursos públicos en un contexto económico complejo. Sin embargo, el proyecto aún no logró ser aprobado.

Finalmente, el titular del Concejo Deliberante concordó que años atrás las conformaciones partidarias se mantenían sin divisiones posteriores y sostuvo que “hay que predicar con el ejemplo”. En ese sentido, insistió en que el objetivo debe ser “recortar el gasto público”, en línea con las políticas de ajuste y austeridad impulsadas desde los distintos niveles del Estado.