16 de mayo de 2026
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Nieve

¡Nieve en varias zonas de Mendoza! Las mejores postales que deja el frío sábado en la provincia

El fenómeno blanco sorprendió a varias localidades del llano y en la zona cordillerana. En qué zonas precipitará y hasta cuándo podrá verse. Qué dice el pronóstico.

Se registraron varias nevadas en Mendoza este sábado 16 de mayo.

Se registraron varias nevadas en Mendoza este sábado 16 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

El ingreso de un frente frío este sábado en Mendoza trajo postales que hacía tiempo no se veían en la provincia. La principal protagonista de la jornada fue la nieve, que se presentó no solo en sectores de precordillera y la alta montaña, sino que apareció en varias localidades del llano. El Valle de Uco y el Sur provincial fueron las primeras regiones en recibirla.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mendoza | ¡Llegó la nieve al Valle de Uco! El Manzano Histórico en Tunuyán amaneció este sábado cubierto por una espectacular nevada. La intensidad del fenómeno comenzó desde la madrugada y transformó por completo el paisaje de la reserva y los accesos sobre la Ruta 94. La zona cordillerana de Tunuyán y San Carlos se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas moderadas a fuertes, con acumulados previstos de hasta 30 centímetros. Más información en sitioandino.com #Nieve #ManzanoHistórico #Tunuyán #ValleDeUco #Invierno"
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El "fenómeno blanco" sorprendió a la ciudadanía de algunos distritos de Malargüe y General Alvear en las primeras horas del día. En varios sectores llegó como "agua nieve", pero en otros con precipitaciones más copiosas.

Nieve Mendoza 16-05-26
La nieve se presentó en varias localidades de la provincia de Mendoza este sábado 16 de mayo.

La nieve se presentó en varias localidades de la provincia de Mendoza este sábado 16 de mayo.

A media mañana, se registraron nevadas en zonas del Valle de Uco. Intensa se presentó la nieve en El Manzano Histórico (Tunuyán), por lo que las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por las rutas provinciales 94 y 89. Asimismo, los distritos de Santa Clara, Gualtallary y La Carrera —todos ellos de Tupungato— reportaban mismas condiciones. Lo propio ocurría en las localidades de Potrerillos, Vallecitos y Las Vegas, de Luján de Cuyo, con imágenes hermosas que se compartían en redes sociales.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Clima | ¡Atención conductores en el Valle de Uco y Alta Montaña! El director de Defensa Civil de Tupungato, Carlos Ríos, informa que se registran nevadas en las zonas de Santa Clara, Gualtallary y La Carrera. La Ruta Provincial 89 y el tramo que une San José con Potrerillos se encuentran transitables, pero las autoridades exigen circular con máxima precaución debido a la acumulación de nieve y la visibilidad reducida en la calzada. Más información en sitioandino.com #Tupungato #LaCarrera #ValleDeUco #Nieve #Ruta89 #DefensaCivil #SitioAndino"
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Nieve en Mendoza este sábado 16 de mayo: alerta amarilla y qué dice el pronóstico para el resto del día

La Dirección de Defensa Civil emitió una alerta amarilla para toda la cordillera provincial, el oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y la zona Sur por lluvias, lloviznas, nevadas y un marcado descenso de la temperatura.

Alerta amarilla 16-05-26

El pronóstico del tiempo para hoy advierte por precipitaciones débiles y aisladas por sectores, principalmente en la zona Sur, el Valle de Uco y la zona Este, con presencia de lloviznas. Asimismo, anticipa nevadas en Malargüe, sectores de precordillera y oeste del Valle de Uco. "Las precipitaciones se mantendrían hasta primeras horas de la tarde, continuando luego la nubosidad", informa el reporte de Contingencias Climáticas. En tanto que se espera una mejora generalizada de las condiciones durante la madrugada del domingo.

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En cuanto a la Alta Montaña, se proyecta mal tiempo en los sectores Norte y Central, también con mejoras para las primeras horas de la madrugada dominical. No obstante, tanto el Paso Internacional Cristo Redentor (desde las 13) como el Paso Pehuenche permanecen abiertos al tránsito desde y hacia Chile.

Las Cuevas captura cámara nieve 16-05-26
La nieve llegó a la Alta Montaña mendocina este sábado.

La nieve llegó a la Alta Montaña mendocina este sábado.

¿Siguen las nevadas en Mendoza? Esto dice el pronóstico para el domingo 17 de mayo

El informe meteorológico para el domingo reporta un día frío, con heladas parciales, y cielo cubierto a parcialmente nublado. También se registrarán nieblas y neblinas por la mañana, y algunas precipitaciones en la madrugada. La disminución de la nubosidad se consolidará desde el mediodía en adelante.

Las condiciones en alta montaña mejorarán notablemente, con un amanecer con cielo seminublado, pero con tendencia a despejarse desde las 7 de la mañana.

De este modo, salvo algunas excepciones en precordillera, no se esperan nevadas para el domingo.

En cuanto al lunes 18 de mayo, el cielo se presentará despejado en todas las zonas del llano provincial y habrá un aumento de la temperatura, que llevará la máxima a los 15 grados centígrados.

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