Invierno en Mendoza: el SMN prevé una temporada menos fría, pero con más nieve en el Sur (Foto gentileza).

Por Natalia Mantineo







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico trimestral, arrojando datos clave para la provincia de Mendoza. Según el informe, la provincia vivirá un inicio de invierno con características divididas: temperaturas menos frías, por encima de la media, pero con mayor acumulación de nieve en el Sur.

24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura Invierno en Mendoza, temperaturas templadas y mucha nieve en el Sur provincial. Foto: Cristian Lozano

Se viene un invierno más corto: cómo estarán las temperaturas Para los próximos 90 días, el SMN estima que en Mendoza la temperatura media será normal o superior a la normal. Esto no significa que no habrá heladas, sino que el promedio general será menos riguroso que otros años.

No obstante, advierten que pueden ocurrir irrupciones puntuales de aire polar que bajen el termómetro de forma brusca por algunos días. Pero, en lo general, el invierno no se hará sentir este año en Mendoza y mucho tiene que ver con el cambio climático.

frio, invierno, temperatura, heladas, agua nieve, nublado, clima, tiempo, pronostico.jpg Durante los próximos 90 días, se preén temperaturas por encima de las normales. Foto: Yemel Fil Precipitaciones: el foco en Malargüe y San Rafael En cuanto a las lluvias y nevadas, el mapa muestra dos realidades: Norte mendocino: ingresa en la "estación seca", con pocas probabilidades de lluvias significativas.

Sur mendocino: se espera que las precipitaciones sean normales o superiores a la normal. En plena temporada invernal, esto es un indicador directo de nevadas en alta montaña, fundamental para el turismo y las reservas hídricas de la región. vlcsnap-2024-06-30-11h30m35s893.png Tal como ocurrió en el 2025, se prevé una buena temporada de nieve en Las Leñas. (Foto gentileza José Mayorga). Este pronóstico de "invierno moderado pero nivoso" plantea un escenario positivo para los centros de esquí y el abastecimiento de agua, aunque obliga a seguir de cerca los pronósticos diarios ante posibles temporales en cordillera. pronòstico trimestral smn mendoza