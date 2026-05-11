11 de mayo de 2026
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Bombachas Potro: la empresa familiar que viste al campo argentino con calidad y diseño

Con más de 25 años en la industria textil, esta empresa familiar cordobesa combina tradición y calidad para vestir al campo y las ciudades de todo el país.

Bombachas Potro: la empresa familiar que viste al campo argentino con calidad y diseño

Bombachas Potro: la empresa familiar que viste al campo argentino con calidad y diseño

Por Sitio Andino Sociedad

La empresa cordobesa Bombachas Potro se consolida como un referente indiscutido al momento de hablar de indumentaria con identidad nacional. Con una trayectoria que nace a fines de los años 90, esta firma familiar logró transformar un pequeño taller de corte en una estructura industrial que hoy abastece a clientes minoristas y mayoristas desde la provincia de Córdoba hacia cada rincón de la Argentina.

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Una historia de resiliencia y visión comercial

Los orígenes de la marca están ligados a la tenacidad de Don Ricardo Winz y Doña María Esther Centurión, quienes fundaron el proyecto en medio de una crisis económica. Lo que empezó como una respuesta a la demanda de trabajadores rurales que buscaban prendas resistentes, hoy es una empresa que destaca por su capacidad de adaptación. En el año 2012, la firma se constituyó como Potro SRL, profesionalizando sus procesos sin perder la esencia artesanal de sus inicios.

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Potro: una empresa familiar en la insdustria textil desde hace más de 25 años

Potro: una empresa familiar en la insdustria textil desde hace más de 25 años

La clave del éxito en esta industria textil fue la transición de la tijera manual y la máquina hogareña hacia una planta con tecnología de punta. "Buscamos la calidez y la calidad tanto en cada producto como en cada momento de su experiencia con nosotros", afirma Matías Avaca, gerente de la firma. Esta filosofía les permitió ampliar el catálogo, sumando a la clásica bombacha de campo una línea de indumentaria laboral y urbana para toda la familia.

Calidad y variedad para todos los cuerpos

Uno de los diferenciales más valorados por sus clientes es la amplitud de talles, que van desde el 0 hasta el 72, incluyendo largos especiales. La tradición no está reñida con la funcionalidad, por lo que ofrecen producciones personalizadas para empresas, academias de baile y agrupaciones gauchas. La excelente relación precio-calidad es su estandarte, seleccionando materia prima de primera línea pero manteniendo costos accesibles para la realidad económica argentina.

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La empresa familiar Potro presente junto a la tradición

La empresa familiar Potro presente junto a la tradición

Gracias a su stock permanente, Bombachas Potro garantiza una respuesta logística envidiable, con entregas que demoran entre 2 y 7 días en cualquier punto del territorio nacional. Los interesados pueden realizar pedidos minoristas a través de su web oficial ( www.bombachaspotro.com.ar) o contactarse por redes sociales (Instagram) en @bombachaspotro para compras mayoristas. Así, la marca continúa "haciendo estilo de lo nuestro" y reforzando los lazos de la cultura nacional en cada costura.

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