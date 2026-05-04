4 de mayo de 2026
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Crisis económica: Julián Weich anunció el cierre definitivo de su empresa solidaria tras 16 años

El conductor Julián Weich reveló con angustia que debe dar fin a su empresa Conciencia debido a la fuerte retracción del consumo que atraviesa el país.

Crisis económica: Julián Weich anunció el cierre definitivo de su empresa solidaria tras 16 años

Crisis económica: Julián Weich anunció el cierre definitivo de su empresa solidaria tras 16 años

Por Sitio Andino MuchoShow

El reconocido animador Julián Weich conmovió a la audiencia al confirmar el inminente cierre de Conciencia, su empresa con fines benéficos, tras más de una década y media de actividad. Según explicó el conductor, la caída estrepitosa del consumo general en Argentina volvió inviable el modelo de negocio que permitía sostener sus donaciones.

El fin de un proyecto solidario emblemático

La marca se distinguía en el mercado por destinar el 50% de sus ganancias netas a diversas organizaciones sociales mediante la venta de productos básicos. “Estoy por cerrar Conciencia, mi marca. No funciona más. La voy a cerrar porque se acabó el consumo”, confesó Weich durante su participación en La Noche de Mirtha (Eltrece). El emprendedor remarcó que, a pesar de ofrecer artículos de excelente calidad y primera necesidad como arroz o agua mineral, el volumen de ventas actual es insuficiente.

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El conflicto ético fue determinante para tomar la decisión final, ya que Weich no desea mantener una promesa que la realidad económica le impide cumplir. “Este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está”, sostuvo con firmeza.

Asimismo, lamentó la falta de apoyo de quienes antes colaboraban con la difusión, hoy enfocados en sus propias urgencias. “Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender”, dijo antes la escucha de todos en la mesa.

Julián Weich con productos de su marca Conciencia
Tras una década y media, Julian Weich le pone fin a su empresa

Tras una década y media, Julian Weich le pone fin a su empresa "Conciencia"

El impacto de la crisis en el sector privado

Este cierre se produce en un escenario complejo para el entramado productivo nacional, donde miles de firmas han bajado sus persianas en el último tiempo. Weich aclaró que su proyecto era una empresa comercial autosustentable y no una fundación que requiriera donaciones externas para operar. La imposibilidad de generar ingresos suficientes refleja la difícil situación que enfrentan tanto los productores como los ciudadanos de a pie.

Julián Weich, visiblemente afectado, dio por concluido un ciclo que durante 15 años logró transformar ventas en ayuda concreta para los más necesitados. La crisis económica de la Argentina actual, golpea a empresas, consumidores y organizaciones sociales por igual. Durante el gobierno de Javier Milei, más de 22 mil empresas cerraron sus puertas y se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo hasta marzo de 2026, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

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