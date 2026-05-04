Quién es la influencer que se bajó del repechaje de Gran Hermano: “Nada de lo que diga les va a venir bien”

Gran Hermano sufrió una baja inesperada que sacudió los planes de la producción para las próximas semanas. Lola Tomaszeuski, una de las figuras más activas en redes sociales, decidió renunciar a su posibilidad de reingreso al reality tras denunciar un clima de hostilidad. La influencer manifestó sentirse profundamente afectada por el trato recibido fuera del juego.

La tiktoker utilizó sus plataformas digitales para explicar que se siente bastante angustiada por el trato recibido en los ciclos de debate. “Todo el tiempo siento que nada de lo que diga les va a venir bien, haga lo que haga y diga lo que diga siempre van a encontrar la manera de hacerme quedar mal” , expresó Lola en un comunicado.

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La exjugadora fue contundente al afirmar que no tiene ganas de entrar en un lugar donde no la quieren, tras vivir momentos incómodos en "La Noche de los Ex". Además, criticó que en los paneles no le permiten hablar sin que la tilden de "planta" , lo que afectó su deseo de competir en el reality.

Sin embargo, manifestó sentirse satisfecha con su experiencia en el reality. “Estoy súper orgullosa de la persona que soy y que pudieron ver ahí dentro y feliz de las personas hermosas que conocí”, dijo.

Cómo sigue la etapa de regreso a Gran Hermano

El proceso de repechaje comenzará formalmente el próximo 17 de mayo, justo después de la gala de eliminación, según anunció Santiago del Moro. A pesar de la baja de Lola, el beneficio sigue vigente para otros exintegrantes como Andrea del Boca, Carmiña Masi, Mavinga y Divina Gloria.

Se espera que el ingreso de los seleccionados, que podrían ser hasta 12 personas entre exjugadores y nuevos habitantes, se concrete el miércoles 20 de mayo. Los participantes que decidan volver entrarán a la casa más famosa para intentar cambiar el rumbo de esta edición que no para de generar polémicas.

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Esta renuncia marca un punto de quiebre en la convivencia de los exhermanitos, quienes ahora deberán competir por los votos del público sin la presencia de la tiktoker. Lola cerró su comunicado asegurando que prefiere preservar su bienestar emocional y se queda con el recuerdo positivo de haberse ido por la "puerta dorada" en su momento inicial.