APTRA anunció las nominaciones a los Premios Martín Fierro de la Televisión 2026

Por Sitio Andino MuchoShow







La expectativa por fin terminó para los seguidores de la televisión argentina con el anuncio oficial de las ternas para los premios Martín Fierro 2026. Esta edición refleja un mapa mediático donde la pelea por el rating se traslada al prestigio de la estatuilla, destacando producciones que lograron sostenerse en un año de grandes cambios para el sector.

La disputa en el interés general y el humor Una de las categorías que más miradas atrae es la de Interés General, donde conviven formatos clásicos de almuerzos con programas de espectáculos y actualidad que marcan la agenda diaria. La competencia será reñida, ya que los nominados representan lo más visto de la tarde y la noche de los canales líderes.

En cuanto a la labor humorística, APTRA decidió reconocer tanto a figuras de la nueva generación que vienen del stand-up y el streaming como a actores de trayectoria que siguen vigentes en la pantalla abierta. Esta mezcla de estilos asegura una de las ternas más impredecibles de la ceremonia que premiará lo mejor de la cosecha anual.

Mario Pergolii y amiguitos en Otro día perdido Vuelve a competir Mario Pergolini en los premios Martin Fierro 2026

La lista completa de los nominados a los premios Martín Fierro de la televisión 2026 Ficción: AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve Periodístico Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública - El Nueve Humorístico/Actualidad La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América Deportivo ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve Futbolístico CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve) Noticiero diurno Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo Noticiero nocturno América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece Interés General Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América Mirtha Legrand Una vez m{as, Mirtha Legrand nominada a los premios Martin Fierro Musical Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve Magazine Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe Cultural Educativo Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe Entretenimientos Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe Big Show La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece Reality Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe MasterChef El favorito en la terna reality para los premios Martin Fierro 2026 Gastronomía Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve Viajes/Turismo Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece Programa de Servicios ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe) Branded Content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe) Labor en Conducción Femenina Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe) Labor en Conducción Masculina Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe) Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) Labor Periodística Masculina Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe) Cronista/Movilero Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe) Panelista Femenina Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe) Panelista Masculino Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe) Mejor Actor César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece) los dos infieles Benjamín Vicuña competira en la terna por mejor actor en los premios Martin Fierro 2026 Mejor Actriz Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece) Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe) Labor Humorística Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece) Autor/Guionista Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Director Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe) Director de No Ficción Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece) Aviso publicitario Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires Producción Integral La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe