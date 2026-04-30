APTRA anunció las nominaciones a los Premios Martín Fierro de la Televisión 2026

Por Sitio Andino MuchoShow 30 de abril de 2026 - 19:25
La expectativa por fin terminó para los seguidores de la televisión argentina con
el anuncio oficial de las ternas para los premios . Esta edición refleja un mapa mediático donde la pelea por el rating se traslada al prestigio de la estatuilla, destacando producciones que lograron sostenerse en un año de grandes cambios para el sector. Martín Fierro 2026
La disputa en el interés general y el humor
Una de las categorías que más miradas atrae es la de Interés General,
donde conviven formatos clásicos de almuerzos con programas de espectáculos y actualidad que marcan la agenda diaria. La competencia será reñida, ya que los nominados representan lo más visto de la tarde y la noche de los canales líderes.
En cuanto a la labor humorística, APTRA decidió reconocer tanto a
figuras de la Esta mezcla de estilos asegura una de las ternas más impredecibles de la ceremonia que premiará lo mejor de la cosecha anual. nueva generación que vienen del stand-up y el streaming como a actores de trayectoria que siguen vigentes en la pantalla abierta.
Mario Pergolii y amiguitos en Otro día perdido
Vuelve a competir Mario Pergolini en los premios Martin Fierro 2026
La lista completa de los nominados a los premios Martín Fierro de la televisión 2026
Ficción: AMIA, la serie – Telefe La voz ausente – El Trece Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico Camino a casa – Telefe GPS – América Opinión pública - El Nueve
Humorístico/Actualidad La Noche Perfecta – El Trece Las Chicas de la Culpa – el Trece Polémica en el bar - América
Deportivo ACTC – TV Pública Carburando – El Trece Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico CONMEBOL Libertadores (Telefe) Mundial de Clubes (Telefe) Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno Arriba Argentinos – El Trece El noticiero de la gente – Telefe Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno América Noticias - América Telefe Noticias - Telefe Telenoche – El Trece
Interés General Almorzando con Juana – El Trece DDM – América Los Profesionales de Siempre (El Nueve) Sálvese Quien Pueda – América LAM – América Lape Club Social – América
Mirtha Legrand
Una vez m{as, Mirtha Legrand nominada a los premios Martin Fierro
Musical Hay música siempre – TV Pública La Peña de Morfi – Telefe Pasión de Sábado – América Planeta Nueve – El Nueve
Magazine Qué te pasa – Net TV Nara que ver – El Nueve Cortá por Lozano – Telefe Con Carmen – El Nueve A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo Argentina de película – América Ser Humano – América Tierras - Telefe
Entretenimientos Ahora Caigo – El Trece Buenas Noches Familia – El Trece Pasapalabra – Telefe
Big Show La Voz Argentina – Telefe Medianoche con Jey – El Nueve Otro Día Perdido – El Trece
Reality Cuestión de Peso – El Trece MasterChef Celebrity – Telefe Gran Hermano – Telefe
MasterChef
El favorito en la terna reality para los premios Martin Fierro 2026
Gastronomía Ariel en su Salsa – Telefe Escuela de cocina – El Nueve Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo Iván de Viaje – Telefe Por el mundo – Telefe Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios ADN Buena Salud – TV Pública Aire de Campo - TV Pública Intelexis - Net TV Mascotas al rescate – América
Jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve) Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe) Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece) Pamela David – Desayuno Americano (América) Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe) Karina Mazzocco – A la Tarde (América) Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) Mariana Fabbiani – DDM (América) Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece) Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe) Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe) Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece) Soledad Larghi – América Noticias (América) Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina Nelson Castro – Telenoche (El Trece) Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) Mauro Szeta – Lape Club Social (América) Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero Alejandro Guatii – Intrusos (América) Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece) Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América) Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina Marcela Feudale – LAM (América) Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América) Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino Martín Candalaft – DDM (América) Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe) Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe) Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece) Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
los dos infieles
Benjamín Vicuña competira en la terna por mejor actor en los premios Martin Fierro 2026
Mejor Actriz Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve) Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece) Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece) Darío Lopilato – Viralizados (América) Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe) Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece) Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe) Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) Tarjetita, Swiss Medical (LA América) Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad) Paparazzi: Stella Artois ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral La Voz Argentina – Telefe Otro Día Perdido – El Trece MasterChef Celebrity – Telefe Telefe Noticias – Telefe