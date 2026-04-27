27 de abril de 2026
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El show que te puede mandar al Mundial: "Paren la Mano" llega a Mendoza con una promesa que nadie esperaba

La primera gira nacional de Circus recorre el país con humor, sorpresa y una promesa concreta: en cada función, un espectador puede ganarse un pasaje para ver a la Selección.

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Por Sitio Andino MuchoShow

El sábado 2 de mayo, Mendoza tiene una cita con el caos. Paren la Mano llega al Arena Maipú con Circus, su primera gira nacional, y trae consigo una promesa concreta: alguien en esa sala se va a ganar un viaje para ver a la Selección Argentina en vivo. No es metáfora, no es sorteo de camiseta. Es un pasaje de verdad, con la ilusión del Mundial.

No es la primera vez que el equipo apuesta fuerte. Hace cuatro años, cuando nadie esperaba que un programa de streaming se animara a tanto, Paren la Mano mandó a un espectador a Qatar. El resultado fue histórico: Argentina se consagró campeona del mundo, y ese fan estuvo ahí. En 2026, la historia se repite con Regalá Selección: en cada función de la gira, una persona del público es elegida para vivir la experiencia mundialista.

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Pero Circus no es solo la promesa del viaje. Es, ante todo, un show nuevo de punta a cabo. No una adaptación del programa, no un especial en vivo: una experiencia pensada exclusivamente para el escenario, donde el caos que en la pantalla tiene los bordes contenidos por el estudio se expande frente al público en tiempo real. Lo que pase en el escenario, pasa una sola vez.

Al frente del espectáculo está el dream team de siempre comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral que rompe con cualquier lógica previa.

El show está pensado tanto para quienes ya forman parte del ritual diario del programa como para quienes nunca entraron al universo PLM. En ambos casos, la propuesta es la misma: el público no viene a mirar, viene a ser parte del descontrol.

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Mendoza · Datos de la función

  • Cuándo: Sábado 2 de mayo · Función única
  • Dónde: Arena Maipú (Emilio Civit y Maza, Maipú)
  • Entradas: Ticketek.com.ar (6 cuotas sin interés con Visa Banco Galicia) y boletería del teatro (solo efectivo)

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