Alarma en Gran Hermano por la aparición de una persona en la casa

Este jueve se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, los participantes advirtieron la presencia de una persona sobre el techo de la casa . ¿Quién era y qué hacía allí?

Todo comenzó cuando se viralizó un clip en redes sociales en el que se puede ver a Solange Abraham y Cinzia Francischiello conversando en la zona de streaming de la casa .

De un momento a otro, ambas giraron bruscamente la cabeza al advertir la presencia de una persona sobre el techo. " ¡Mirá, hay una persona ahí arriba! ", exclamó Sol, visiblemente sorprendida. A lo que su compañera venezolana respondió: " ¡Un policía! Tiene como un chaleco ".

Segundos después, la transmisión fue interrumpida, lo que generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos del reality. Sin embargo, desde Teleshow explicaron que se trataba de un electricista que estaba realizando tareas de mantenimiento. El trabajador aprovechaba que la mayoría de los participantes se encontraba en el SUM para hacer su labor, aunque Solange y Cinzia permanecían en otro sector de la casa y lograron verlo.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.