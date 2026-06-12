12 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Alarma en Gran Hermano por la aparición de una persona en la casa

En Gran Hermano Generación Dorada 2026, una inesperada presencia en el techo de la casa sorprendió a los participantes. Conocé quién era y qué hacía allí.

Alarma en Gran Hermano por la aparición de una persona en la casa

Alarma en Gran Hermano por la aparición de una persona en la casa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueve se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, los participantes advirtieron la presencia de una persona sobre el techo de la casa. ¿Quién era y qué hacía allí?

Quién era la persona que apareció en el techo de la casa de Gran Hermano

Todo comenzó cuando se viralizó un clip en redes sociales en el que se puede ver a Solange Abraham y Cinzia Francischiello conversando en la zona de streaming de la casa.

De un momento a otro, ambas giraron bruscamente la cabeza al advertir la presencia de una persona sobre el techo. "¡Mirá, hay una persona ahí arriba!", exclamó Sol, visiblemente sorprendida. A lo que su compañera venezolana respondió: "¡Un policía! Tiene como un chaleco".

Embed

Segundos después, la transmisión fue interrumpida, lo que generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos del reality. Sin embargo, desde Teleshow explicaron que se trataba de un electricista que estaba realizando tareas de mantenimiento. El trabajador aprovechaba que la mayoría de los participantes se encontraba en el SUM para hacer su labor, aunque Solange y Cinzia permanecían en otro sector de la casa y lograron verlo.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

La nueva placa de Gran Hermano sacudió la casa: estos son los nominados

Las redes estallaron por el café de Sol Abraham en Gran Hermano: qué fue lo que pasó

Nadie lo esperaba: por qué no hubo Gran Hermano anoche y qué pasará ahora

Se filtró el supuesto ganador de Gran Hermano y estalló la polémica

Quién dejó Gran Hermano en la última gala: el resultado que sorprendió a los fanáticos

"Me sentí incómodo": repudio en las redes por el polémico manoseo que sacude al reality

Nenu y Luana protagonizaron la pelea más picante de Gran Hermano

Las encuestas de Gran Hermano empiezan a definir al próximo eliminado y hay sorpresa

Lee además
Gran Hermano tiene placa definitiva: los salvados y los que siguen en la cuerda floja video

Gran Hermano dejó una placa explosiva: los salvados y los que aún pueden ser eliminados
Gran Hermano: Emanuel hizo un comentario desafortunado y Cinzia lo expuso en vivo video

Cinzia no se quedó callada y expuso a Emanuel en Gran Hermano
LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano tiene placa definitiva: los salvados y los que siguen en la cuerda floja video

Gran Hermano dejó una placa explosiva: los salvados y los que aún pueden ser eliminados

Las Más Leídas

Mundial 2026 en vivo: Corea del Sur debutó con un triunfazo ante Chequia EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Corea del Sur debutó con un triunfazo ante Chequia

La mujer fue asesinada por su exesposo, Daniel Gastón Rocamora

Tenía custodia policial y aun así fue asesinada por su exesposo en Rivadavia

Avanza una obra central para la conectividad de Godoy Cruz: se abrieron los sobres para la licitación del puente sobre Aristóbulo del Valle

El puente sobre el Acceso Sur que promete terminar con una vieja división en Godoy Cruz: cómo cambiará la vida de los vecinos

David Alejandro Román tiene 53 años y desapareció el martes en Colonia Segovia.

Buscan intensamente a un hombre que desapareció hace dos días en Guaymallén

La controversia surgió tras la difusión de capturas de pantalla de conversaciones privadas.

Filtración de chats, recusación y apartamiento: el escándalo que rodea a la causa D'Agostino