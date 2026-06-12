Confesó seis robos y un intento de homicidio: qué pena recibió

Los hechos ocurrieron en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

La justicia condenó hoy a 12 años de cárcel efectiva a un joven que confesó su autoría en una tentativa de homicidio ocurrida en el barrio La Favorita, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, y también su responsabilidad en al menos seis robos ocurridos entre el 2025 y el 2026.

Se trata de Leandro Damián Córdoba, quien fue sentenciado por un homicidio agravado en grado de tentativa, en un juicio abreviado que se firmó este viernes en el Polo Judicial Penal, tras una investigación de la fiscal de homicidios, Andrea Lazo.

Además de Córdoba , también fue juzgado Lucas Gabriel Albarracín, quien tuvo participación en la tentativa de homicidio mencionada . En este caso, el sospechoso fue sentenciado a 5 años de cárcel efectiva (se le sumó otra causa por robo).

La investigación principal fue en base a una tentativa de homicidio ocurrida el 3 de diciembre pasado. Luego se acumularon varias causas por robos.

La reconstrucción del hecho realizada por la fiscal Lazo indica que Córdoba y Albarracín abordaron a un joven identificado como Uriel González (19) y le dispararon en la cabeza. La víctima, conocida en el oeste de la Ciudad de Mendoza como “Lumpa”, salvó su vida de milagro.

En el marco de la investigación del caso, la policía detuvo a los dos acusados, quienes quedaron sumamente comprometidos en el expediente. Peor aún Córdoba, a quien se le acumularon otros siete expedientes por robo y hurto.

Al estar acorralados, ambos decidieron confesar y este viernes accedieron a un juicio abreviado, donde fueron condenados a 12 y 5 años de cárcel efectiva respectivamente.