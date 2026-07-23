Homicidio en Polvaredas: quiénes son los nuevos sospechosos

El homicidio ocurrió el fin de semana y causó una fuerte conmoción en el pueblo de Polvaredas.

La causa que investiga el brutal homicidio de Gabriel Emanuel Cruz (17), crimen ocurrido en plena Alta Montaña en medio del temporal de nieve , sumó en las últimas horas dos nuevos pedidos de captura para dos personas que habrían participado del hecho junto a los dos hermanos imputados recientemente.

Los sujetos, de quienes se reservan sus identidades para proteger la investigación , son familiares lejanos de los hermanos Jonathan Piotto Díaz (35) y Ángel Piotto Díaz (34), quienes fueron imputados el martes por los delitos de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa.

De concretarse la captura de los dos nuevos sospechosos , la justicia tendría a su disposición a los cuatro principales acusados del homicidio , según la versión del testigo clave, el hermano de la víctima fatal y quien también fue apuñalado en el ataque (recibió 10 puntazos y se salvó de milagro).

El martes pasado la justicia pudo tomarle declaración al joven herido en el ataque, hermano de la víctima fatal y quien se transformó en una pieza clave para la investigación.

El joven aportó datos precisos y reconstruyó el hecho, aportando también detalles de la vieja enemistad que mantienen esas dos familias, la cual mantiene en vilo a las 100 personas que viven en Polvaredas.

Con ese testimonio, la fiscalía identificó a cuatro personas como responsables directas del ataque hacia el menor de edad.

Dos de ellas estaban entre los cinco aprehendidos en primera instancia, por lo que fueron imputados y enviados a la penitenciaría. Los tres restantes recuperaron la libertad. Acto seguido, se libró un pedido de captura para los otros dos acusados.

Qué aportaron los testigos del homicidio

Otros testigos que declararon en la causa aportaron detalles de la enemistad entre ambas familias. Contaron que las peleas y discusiones son constantes. Incluso, el día del homicidio, hubo al menos otras dos riñas anteriores.

Peor aún, relataron que existieron peleas en la que una familia irrumpía por la fuerza en la casa de la otra para pelear. Para estos testigos, el motivo es claro: la disputa por los terrenos y el poder en el pueblo.

En ese contexto, el temporal de nieve continúa y varios de los involucrados y/o testigos fueron evacuados en las últimas horas. Mientras, la justicia busca al resto de los responsables.