Trasladaron en helicóptero sanitario a una niña de 10 años desde San Rafael al Hospital Notti

Una niña de 10 años oriunda de La Pampa fue trasladada mediante un operativo sanitario aéreo de emergencia desde el hospital Schestakow de San Rafael hacia el hospital Pediátrico Humberto Notti . La menor continuará con un tratamiento específico de alta complejidad.

La niña se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI Pediátrica) del hospital sanrafaelino con diagnóstico de malformación arteriovenosa (M.A.V.) , una condición que requería atención especializada en un centro de mayor complejidad.

El traslado fue llevado adelante mediante un trabajo conjunto entre los equipos médicos del hospital Schestakow y del hospital Notti . Además, el operativo contó con la intervención del Personal de Traslado Aéreo de la Provincia , efectivos de la Policía de Mendoza , integrantes del Cuerpo de Bomberos y personal de la Dirección de Emergencias y Catástrofes .

Desde la institución sanitaria destacaron que el operativo contó con el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza , permitiendo concretar una derivación segura y rápida para garantizar la continuidad del tratamiento.

Una niña de 10 años oriunda de La Pampa fue trasladada mediante un operativo sanitario aéreo de emergencia.

La paciente había llegado a la zona sur provincial mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en General Alvear, y debido a su cuadro clínico fue asistida inicialmente en el sistema de salud local antes de ser derivada al hospital Schestakow.

Reconocimiento al personal que participó del traslado

Desde el hospital Schestakow expresaron un especial agradecimiento a todos los trabajadores que participaron del procedimiento, incluyendo médicos, enfermeros, administrativos, camilleros, personal de higiene y seguridad, mantenimiento y limpieza, quienes intervinieron para garantizar las condiciones necesarias durante el operativo.

Una respuesta rápida y coordinada permitió trasladar en helicóptero desde San Rafael al Hospital Notti a una niña de 10 años que necesitaba atención de alta complejidad. pic.twitter.com/pVM5tq32Ql — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) July 22, 2026

Este procedimiento representa el segundo operativo sanitario pediátrico con traslado aéreo realizado por el hospital Schestakow, una herramienta importante para la atención de pacientes que requieren derivaciones urgentes hacia centros especializados.