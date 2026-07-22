22 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

El Municipio de San Rafael explicó cómo funciona el Vertedero Controlado La Tombina

La comuna señaló que La Tombina cuenta con celdas impermeabilizadas y detalló que en San Rafael se generan unas 2.600 toneladas de residuos por mes.

Vertedero Controlado La Tombina en San Rafael.

Vertedero Controlado La Tombina en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Desde el Municipio de San Rafael rechazaron las recientes declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado sobre el Vertedero Controlado La Tombina y aseguraron que contienen afirmaciones que no reflejan las características técnicas ni el funcionamiento del sistema de disposición de la basura del departamento.

Según explicaron desde la comuna, La Tombina no es un basural a cielo abierto, sino un vertedero controlado diseñado bajo criterios de ingeniería ambiental. Su objetivo es garantizar una disposición segura de los residuos sólidos urbanos, minimizar los riesgos para la salud pública y proteger el ambiente.

Además, indicaron que el funcionamiento del predio es sometido a evaluaciones y auditorías técnicas realizadas por universidades nacionales y organismos especializados.

Cómo funciona el Vertedero Controlado La Tombina en San Rafael

El predio cuenta con un sistema de disposición de residuos mediante celdas impermeabilizadas con geomembranas, diseñadas para impedir la infiltración de líquidos lixiviados y proteger las napas subterráneas.

Desde el Municipio señalaron que se realizan inversiones permanentes para el mantenimiento del vertedero y la construcción de nuevas celdas, con el propósito de garantizar la continuidad del sistema de acuerdo con criterios técnicos y ambientales.

En este sentido, remarcaron que la gestión de los residuos sólidos urbanos constituye una política pública compleja, que requiere planificación, inversiones constantes y el cumplimiento de las normativas ambientales.

También cuestionaron las descripciones realizadas sobre el predio y consideraron que brindar información inexacta sobre su funcionamiento contribuye a generar desinformación en la comunidad.

Cuántos residuos se generan en San Rafael

En San Rafael se generan aproximadamente 2.600 toneladas de residuos por mes, de las cuales cerca del 65% corresponde a la Ciudad y su zona de influencia.

Cada habitante produce, en promedio, 411 gramos diarios de residuos. Para llevar adelante la recolección, los equipos municipales recorren alrededor de 62.000 kilómetros mensuales.

A estas tareas se suman los operativos de barrido y limpieza urbana, mediante los cuales se retiran más de 14.200 metros cúbicos de residuos.

La inversión para sostener el servicio

Desde la comuna destacaron que mantener el servicio durante todo el año demanda una inversión constante, planificación operativa y el trabajo diario de los equipos municipales.

Finalmente, sostuvieron que la disposición de los residuos se realiza en el Vertedero Controlado La Tombina mediante procedimientos técnicos que permiten mantener un sistema funcional, seguro y ambientalmente controlado.

El objetivo, señalaron, es proteger la salud pública y preservar la calidad ambiental de San Rafael.

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