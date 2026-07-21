Aumentan los salarios de las Fuerzas Armadas con un plus por títulos universitarios y posgrados

El gobierno nacional dispuso un esquema de remuneración diferencial para el personal militar con formación universitaria o terciaria y, quienes acrediten un título de posgrado, percibirán un suplemento del 25% sobre su salario. Se trata de dos instrumentos publicados en el Boletín Oficial en días consecutivos.
La nueva medida establece que los que tengan título universitario de grado, percibirán un 15% más, y los que posean un título terciario o tecnicatura, un 10%. El plus rige desde el 1° de julio de 2026 y se aplica sobre la escala de haberes actualizada. El Decreto 473/2026, firmado por el presidente Javier Milei el 17 de julio y publicado el lunes 20, creó el suplemento por título con carácter permanente.
Quienes tengan estudios superiores cobrarán un plus, la medida busca retener a los que cuentan con formación académica.
Ejército Argentino
Cómo quedan los salarios de las fuerzas militares
En tanto, la Resolución Conjunta 35/2026, firmada el mismo 17 de julio por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Defensa,Carlos Alberto Presti, publicada este martes 21, fijó los haberes base del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales para junio, julio y agosto con un aumento acumulado del 4,1% respecto de mayo, un 2,2% en julio y un 1,9% adicional en agosto.
Aplicado el suplemento por título sobre los valores de agosto —los más altos de la escala—, el impacto en pesos es el siguiente:
Un Teniente General, Almirante o Brigadier General con título de posgrado pasaría de $3.371.170 a $4.213.963 mensuales.
Un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro con título universitario de grado pasaría de $2.399.189 a $2.759.067.
Un Mayor o Capitán de Corbeta con título de grado percibiría $1.889.414, contra $1.643.403 sin título.
Un Sargento o Cabo Principal con tecnicatura pasaría de $1.046.123 a $1.150.735.
Un Voluntario de segunda o Marinero de segunda con título terciario pasaría de $732.452 a $805.697.
El Decreto 473/2026 señala en sus fundamentos que la medida busca frenar la pérdida de personal especializado: “Cada ciclo de egreso de oficiales y suboficiales titulados que no encuentran reconocimiento económico a su formación académica representa una pérdida irreversible de capital humano especializado que demanda años de formación y práctica para ser reconstituido”.
El texto cita como disciplinas estratégicas la ingeniería, la informática, el derecho internacional humanitario, la medicina, la logística avanzada y la ciberseguridad. El suplemento alcanza a todo el personal en actividad de las tres fuerzas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- y de la Policía de Establecimientos Navales, y se extiende al personal retirado y a los familiares con derecho a pensión cuyo causante haya obtenido el título antes del pase a retiro.
Para los posgrados obtenidos en el exterior, el reconocimiento solo aplica si los estudios fueron ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza respectiva y cuentan con la apostilla correspondiente. El decreto deroga el inciso 2° del artículo 57 de la Ley 19.101 -que regulaba un suplemento particular por título terciario- para unificar el régimen bajo un único esquema.