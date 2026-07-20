20 de julio de 2026
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Reforma laboral

Reforma laboral: cómo será desde ahora el cálculo de los aportes sindicales

El Gobierno nacional reglamentó un aspecto clave de la reforma laboral y redefinió la base de cálculo de los aportes sindicales. Los detalles del decreto.

Reforma laboral: cómo será desde ahora el cálculo de los aportes sindicales

Reforma laboral: cómo será desde ahora el cálculo de los aportes sindicales

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional reglamentó un punto importante de la reforma laboral correspondiente al cálculo de los aportes sindicales mediante el Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La nueva normativa deja fuera de la base de cálculo conceptos como las horas extras, los bonos y el aguinaldo, entre otros.

La reglamentación establece criterios específicos sobre qué conceptos salariales integran la base para calcular los aportes y contribuciones sindicales. Además, incorpora exigencias para la administración de los fondos que reciben las asociaciones sindicales.

El cambio forma parte de la reforma laboral.

El cambio forma parte de la reforma laboral.

Qué conceptos integrarán la base de cálculo de los aportes sindicales

El decreto dispone que los aportes sindicales estarán constituidos únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, más las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual.

En cambio, quedan excluidos de la base de cálculo los siguientes conceptos:

  • Premios y bonos.
  • Participación en las ganancias.
  • Horas extras.
  • Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
  • Plus vacacional.
  • Sumas no remunerativas.
  • Cualquier otro concepto que no se abone de manera normal, habitual y mensual.

Qué establece la norma sobre las contribuciones de los empleadores

El texto oficial también ratifica que las contribuciones que los empleadores acuerden en favor de las asociaciones sindicales deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien directamente a los trabajadores.

Cambia la composición de los aportes sindicales.

Cambia la composición de los aportes sindicales.

Con el objetivo de asegurar ese destino, el decreto exige una administración específica de esos recursos. En ese marco, los sindicatos deberán llevar un registro diferenciado y documentar estos fondos por separado de sus bienes y recursos generales, con el fin de garantizar una mayor trazabilidad en su utilización.

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