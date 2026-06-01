El Gobierno nacional reglamentó el fondo para indemnizaciones: cuándo entra en vigencia y cómo funcionará

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de una parte importante de la reforma laboral aprobada por el Congreso y definió cómo funcionarán varios de los cambios previstos en la ley. A través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial, se establecieron nuevas reglas sobre convenios colectivos, sindicatos, recibos de sueldo, indemnizaciones, registración laboral y regularización del empleo no registrado.

Si bien la reforma ya había sido sancionada, la reglamentación era necesaria para poner en marcha aspectos clave de su implementación y precisar cómo deberán aplicarse las nuevas disposiciones.

Uno de los puntos reglamentados es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , una herramienta creada por la reforma laboral para ayudar a financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante aportes realizados por los empleadores.

El sistema estará destinado a empresas del sector privado y funcionará a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Cada empleador contará con una cuenta individual donde se acumularán recursos para afrontar futuras desvinculaciones, aunque la responsabilidad por el cálculo y pago de las indemnizaciones seguirá siendo exclusivamente de la empresa.

Además, solo estarán cubiertos los trabajadores que hayan sido registrados formalmente y cuenten con una antigüedad mínima de doce meses antes de la finalización de la relación laboral.

Cómo se administrarán los fondos y cuándo comenzará a regir

Según informó Noticias Argentinas, la reglamentación también define cómo se recaudarán los aportes y cómo se utilizarán los recursos del nuevo esquema. ARCA será la encargada de canalizar las contribuciones e integrarlas al sistema de seguridad social mediante un identificador específico denominado ID FAL, que permitirá asignar correctamente los fondos de cada empleador.

La normativa establece además que los recursos acumulados solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina, mientras que, una vez iniciado el trámite correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.

freelancer, trabajador independiente, Monotributo Tech, economía del conocimiento, notebook, trabajo remoto.jpg También se reglamentaron cambios para sindicatos y empleo no registrado.

Aunque el sistema ya fue reglamentado, su puesta en marcha no será inmediata. El Gobierno fijó su entrada en vigencia para el 1 de noviembre de 2026, período durante el cual la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias necesarias para implementar el nuevo mecanismo.

Beneficios para quienes regularicen trabajadores

La reglamentación también puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), orientado a incentivar la formalización de trabajadores que se encuentran no registrados o registrados de manera incorrecta.

El esquema prevé una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro. En el caso de las medianas empresas, el beneficio será del 80%, mientras que para el resto de los empleadores alcanzará el 70%.

Además, las deudas vinculadas con obras sociales, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio quedarán condonadas en un 100%. El saldo restante podrá abonarse mediante planes de pago o al contado con beneficios adicionales sobre capital e intereses.

paro nacional, legislatura, acto sindical, metalurgicos - 289798 El Gobierno nacional reglamentó aspectos clave de la reforma laboral. Foto: Cristian Lozano

Cambios para sindicatos y trámites laborales

Según informó Ámbito Financiero, la reglamentación también incorpora modificaciones en el funcionamiento de los sindicatos. Entre otros aspectos, se establece que los cuerpos directivos deberán guardar una proporción razonable con la cantidad de afiliados cotizantes y se habilitan mecanismos de control mediante cruces de información con bases oficiales.

A su vez, los representantes gremiales deberán avisar con al menos 48 horas de anticipación cuando utilicen crédito horario sindical y ese uso deberá compatibilizarse con la continuidad de las actividades de la empresa.

En paralelo, se profundiza la digitalización laboral. La registración de trabajadores continuará realizándose a través de los sistemas de ARCA, mientras que las certificaciones médicas que indiquen reposo deberán emitirse por medios electrónicos y mediante profesionales habilitados.