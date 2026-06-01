El Gobierno Nacional busca mantener activo el Congreso durante la Copa Mundial de Fútbol 2026

Mientras millones de personas centrarán su atención en la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, el Gobierno Nacional apuesta a romper una tradición histórica de la política argentina: evitar que el Congreso entre en una suerte de pausa durante la máxima cita deportiva internacional.

Con ese objetivo, el oficialismo trabaja para sostener una intensa actividad parlamentaria en ambas cámaras, con reuniones de comisión, tratamiento de proyectos estratégicos e incluso la posibilidad de convocar sesiones durante la segunda quincena de junio.

Desde la Cámara de Diputados aseguran que el oficialismo busca imprimirle ritmo a la agenda parlamentaria mientras se desarrolla la Copa Mundial de Fútbol 2026 .

" Se espera un junio con mucha actividad legislativa . Se están planificando reuniones de comisión para los proyectos ingresados por esta cámara y para las medias sanciones que lleguen desde el Senado. Es probable que haya sesiones en la segunda quincena", señalaron fuentes vinculadas a la Presidencia de la Cámara baja.

La estrategia apunta a diferenciarse de años anteriores, cuando la actividad legislativa solía disminuir considerablemente durante los mundiales.

La ley de lobby y el Super RIGI, entre los proyectos prioritarios

Uno de los primeros expedientes que comenzará a debatirse es la denominada ley de lobby, una iniciativa orientada a regular la actividad de los grupos de interés que buscan influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso.

El proyecto será analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, encabezada por Santiago Santurio.

Otro de los ejes centrales será el llamado Super RIGI, un esquema que contempla beneficios fiscales para grandes inversiones vinculadas a las energías alternativas y a la economía del conocimiento.

La iniciativa será tratada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, conducida por Bertie Benegas Lynch, junto con Industria y Ciencia y Tecnología.

image Senado de la Nación Argentina.

Avanza la agenda de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger

La agenda legislativa también incluirá proyectos promovidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Entre ellos se encuentra una reforma integral de la Ley de Sociedades, destinada a agilizar la creación de empresas y regular nuevas formas societarias vinculadas a sistemas automatizados y algoritmos.

Además, el Gobierno analiza enviar otras iniciativas que podrían generar debate:

Habilitación de la venta de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados .

Eliminación de la matrícula obligatoria para corredores inmobiliarios y martilleros .

Flexibilización de los honorarios de intermediación inmobiliaria .

Liberalización del tránsito fluvial para embarcaciones extranjeras.

El Senado de la Nación Argentina también tendrá una agenda cargada

La Cámara alta iniciará el próximo miércoles el debate de la denominada Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

La propuesta busca eliminar decenas de normas consideradas obsoletas dentro del sistema jurídico argentino y será tratada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Además, el Senado deberá avanzar con el análisis de la reforma al régimen de subsidios por zona fría, una iniciativa que reduce el alcance geográfico de los beneficios energéticos y que ya fue aprobada en Diputados.

Sesión por pliegos judiciales y otros proyectos

Para el próximo jueves también está prevista una sesión en el Senado en la que se abordarán diversos temas relevantes.

Entre ellos figuran:

Pliegos judiciales pendientes de aprobación .

Un plan de pago a fondos acreedores por 171 millones de dólares .

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El oficialismo busca aprovechar una ventana política

Con el control de varias de las principales comisiones parlamentarias y una agenda reformista en marcha, el Gobierno pretende aprovechar junio para sostener la iniciativa política y legislativa.

La apuesta oficial es clara: evitar que el Mundial monopolice la actividad institucional y utilizar ese período para avanzar con proyectos que considera centrales para la profundización de su programa económico y de desregulación del Estado.

Si el cronograma se cumple, el Congreso podría vivir uno de los períodos mundialistas con mayor actividad legislativa de las últimas décadas.