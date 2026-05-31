31 de mayo de 2026
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Gobierno Nacional

Interna en el Gobierno Nacional por la estrategia electoral y legislativa con las provincias

Funcionarios y asesores cercanos al Presidente en el Gobierno Nacional analizan el vínculo con los mandatarios provinciales.

Interna en el Gobierno Nacional.

Interna en el Gobierno Nacional.

Por Sitio Andino Política

Los principales referentes de la mesa política del Gobierno Nacional designada por el presidente Javier Milei mantienen un intenso debate sobre la estrategia que debería adoptar el Poder Ejecutivo para relacionarse con los gobernadores, tanto en el plano legislativo como en el electoral, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La discusión remite a diferencias que ya habían quedado expuestas durante el proceso electoral de 2025 y que ahora vuelven a cobrar fuerza en el oficialismo, en momentos en que el Gobierno busca consolidar respaldo político para impulsar reformas en el Congreso y, al mismo tiempo, proyectar la continuidad del proyecto libertario.

Dos miradas sobre el vínculo con las provincias

Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, impulsan la idea de avanzar hacia acuerdos amplios con los mandatarios provinciales.

La propuesta contempla entendimientos en materia legislativa, de gestión y también electoral, tanto a nivel nacional como en cada distrito. Desde ese sector consideran que la administración libertaria necesita construir una base de sustentabilidad política que le permita sostener la gobernabilidad y garantizar apoyo parlamentario.

Según argumentan cerca de ambos funcionarios, resulta necesario alcanzar consensos con aquellos gobernadores que compartan la agenda impulsada por el Presidente y estén dispuestos a respaldar las iniciativas oficiales.

"Si empezás a tener inconvenientes en el Congreso se complica el escenario. Además, no sé qué tan factible es que los gobernadores estén de acuerdo en votar proyectos sin certezas hacia adelante", sostuvieron fuentes vinculadas a esa postura.

La posición de Karina Milei y los Menem

En la vereda opuesta se ubican la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, quienes consideran prematuro abrir negociaciones electorales con las provincias.

Desde ese espacio entienden que las conversaciones vinculadas a las elecciones deben quedar relegadas hasta después del Mundial 2026 y sostienen que todavía es temprano para definir eventuales alianzas.

"Los gobernadores no hablan de elecciones. Falta un año. Además, tenemos que ver qué hacen con sus propias elecciones, si adelantan o no", señalan cerca de ese sector.

Pese a la puja interna, dentro de La Libertad Avanza aseguran que la posición con mayor peso es la de Karina Milei, quien conserva la última palabra en el armado de listas y la estrategia electoral del oficialismo.

Los contactos con los gobernadores

La relación con las provincias es canalizada principalmente a través del ministro del Interior, Diego Santilli, y del armador nacional Lule Menem, ambos dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia.

En los últimos meses, la denominada mesa electoral del oficialismo mantuvo reuniones con gobernadores como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, en una dinámica similar a la desplegada durante las negociaciones políticas de 2025.

Sin embargo, en La Libertad Avanza descartan tomar definiciones antes del Mundial y prevén que la discusión electoral cobre impulso recién durante el segundo semestre del año.

El objetivo inmediato del Gobierno Nacional: avanzar con la agenda legislativa

Mientras las definiciones electorales permanecen en suspenso, la prioridad del oficialismo sigue siendo la construcción de consensos que permitan avanzar con los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Por ese motivo, la mesa política continúa tendiendo puentes con distintos sectores provinciales con el objetivo de garantizar la aprobación de las iniciativas legislativas consideradas clave para la gestión.

La estrategia busca equilibrar dos necesidades centrales para el Gobierno: asegurar gobernabilidad en el corto plazo y diseñar una estructura política competitiva para afrontar los desafíos electorales de 2027.

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