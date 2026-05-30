El fiscal confirmó el hallazgo de restos humanos y afirmó que Agostina fue víctima de un homicidio

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada durante casi una semana en Córdoba , dio un giro definitivo este sábado luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de restos humanos que, según las primeras evaluaciones, corresponden en un 98% a la menor.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , y el fiscal de la causa, Raúl Garzón , quien aclaró que aún resta la confirmación definitiva de las pericias forenses.

Durante su exposición, Garzón sostuvo que la investigación ya no se centra en una búsqueda de paradero sino en el esclarecimiento de un crimen.

"No digo que son en un cien por ciento, porque debo esperar a que las pericias técnicas me lo confirmen, pero lamentablemente debo anunciar esto" , expresó el fiscal.

Además, remarcó: "Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias".

El funcionario judicial recordó que la búsqueda de Agostina se extendió a distintas jurisdicciones del país y aseguró que se trabajó intensamente para intentar localizarla con vida.

La principal hipótesis de la fiscalía del Caso Agostina Vega

Garzón señaló que la principal línea investigativa apunta a que la adolescente habría sido asesinada en la vivienda del único detenido por la causa, Claudio Barrelier.

"Creemos que fue asesinada en la casa del detenido", afirmó el fiscal, aunque aclaró que las pericias y la recolección de pruebas serán fundamentales para confirmar esa hipótesis.

Hasta el momento, Barrelier continúa negando cualquier participación en el hecho.

Pruebas clave y antecedentes

Durante la conferencia de prensa, el fiscal también reveló que en los allanamientos realizados en la vivienda del sospechoso se secuestraron elementos considerados de relevancia para la investigación.

En ese sentido, indicó que los investigadores encontraron "pruebas de amplio valor", que actualmente son analizadas por especialistas.

Asimismo, confirmó que el detenido posee antecedentes penales, un dato que también forma parte de las actuaciones judiciales.

Una causa que conmociona a Córdoba

El caso generó una profunda conmoción social en Córdoba y movilizó durante varios días a familiares, vecinos, fuerzas de seguridad y organismos judiciales.

La desaparición de Agostina motivó intensos operativos de búsqueda, rastrillajes y la activación de protocolos especiales que se extendieron por distintos sectores de la provincia.

Con el hallazgo de los restos humanos, la investigación ingresó ahora en una etapa centrada en la reconstrucción de los hechos, la determinación de responsabilidades y el avance de las pericias que permitan esclarecer completamente el crimen.

Dolor y pedido de justicia

Visiblemente afectado durante la conferencia, Garzón reconoció el impacto humano que tuvo el desenlace del caso.

"Hice este anuncio con dolor, con enorme dolor. No hay peor situación que una desaparición, un duelo, un velorio eterno", expresó.

Mientras continúan las tareas periciales, familiares y allegados de la adolescente reclaman justicia y esperan que la investigación permita determinar con precisión qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.