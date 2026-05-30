30 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Un control preventivo permitió el secuestro de drogas en Godoy Cruz

La Policía realizó un control preventivo en Godoy Cruz y secuestró drogas. Te contamos los detalles del procedimiento y el hallazgo.

Un control preventivo permitió el secuestro de drogas en Godoy Cruz

Un control preventivo permitió el secuestro de drogas en Godoy Cruz

Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 18:00, personal policial secuestró estupefacientes durante un operativo de control preventivo realizado en el departamento de Godoy Cruz. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Beltrán y Anzorena.

Secuestraron drogas durante un control preventivo en Godoy Cruz

Según informaron fuentes policiales, personal de la Policía secuestró distintos estupefacientes durante un control preventivo realizado en Godoy Cruz. El procedimiento tuvo lugar cuando efectivos que desarrollaban maniobras operativas detuvieron la marcha de una motocicleta en la que circulaban dos personas y, al realizar la inspección correspondiente, detectaron que uno de los ocupantes llevaba sustancias prohibidas entre sus pertenencias.

Durante el operativo se incautaron 7,08 gramos de cannabis sativa, 1,54 gramos de cigarrillos de armado artesanal, 2,14 gramos de comprimidos de éxtasis, un recipiente plástico y un teléfono celular.

Por disposición de la Justicia Federal, todos los elementos fueron secuestrados y se llevaron adelante las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación del caso.

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