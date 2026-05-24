Godoy Cruz impulsa el deporte y la recreación para personas mayores con un torneo de pádel

El Municipio de Godoy Cruz llevó adelante el primer Encuentro Municipal de Pádel para Personas Mayores “Americano Mayor” , una propuesta deportiva y recreativa que reunió a vecinos en las canchas del Parque Deportivo San Vicente .

En total participaron 16 jugadores adultos mayores , conformando ocho parejas que disputaron distintos encuentros bajo el sistema americano de competencia. La jornada comenzó a las 10 y se extendió hasta las 13.30, en un clima marcado por el compañerismo, la recreación y la actividad física.

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La modalidad elegida permitió una mayor integración entre los participantes , ya que favorece la rotación de parejas y encuentros durante toda la competencia.

De esta manera, los jugadores pudieron compartir la experiencia con distintos compañeros y disfrutar de un espacio dinámico, inclusivo y participativo. Desde la organización destacaron el entusiasmo y el compromiso de quienes formaron parte de esta primera edición.

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Deporte y envejecimiento activo

Además del aspecto competitivo, el encuentro estuvo orientado a fortalecer vínculos sociales y promover hábitos saludables a través del deporte. La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para fomentar el envejecimiento activo y la participación comunitaria de las personas mayores.

En ese marco, el pádel se sumó a otras propuestas deportivas y recreativas que ya se desarrollan en distintos espacios de Godoy Cruz.