24 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz impulsa el deporte y la recreación para personas mayores con un torneo de pádel

La propuesta de Godoy Cruz busca fomentar el envejecimiento activo y fortalecer los vínculos sociales a través del deporte.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz llevó adelante el primer Encuentro Municipal de Pádel para Personas Mayores “Americano Mayor”, una propuesta deportiva y recreativa que reunió a vecinos en las canchas del Parque Deportivo San Vicente.

En total participaron 16 jugadores adultos mayores, conformando ocho parejas que disputaron distintos encuentros bajo el sistema americano de competencia. La jornada comenzó a las 10 y se extendió hasta las 13.30, en un clima marcado por el compañerismo, la recreación y la actividad física.

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Una modalidad de pádel pensada para integrar

La modalidad elegida permitió una mayor integración entre los participantes, ya que favorece la rotación de parejas y encuentros durante toda la competencia.

De esta manera, los jugadores pudieron compartir la experiencia con distintos compañeros y disfrutar de un espacio dinámico, inclusivo y participativo. Desde la organización destacaron el entusiasmo y el compromiso de quienes formaron parte de esta primera edición.

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Deporte y envejecimiento activo

Además del aspecto competitivo, el encuentro estuvo orientado a fortalecer vínculos sociales y promover hábitos saludables a través del deporte. La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para fomentar el envejecimiento activo y la participación comunitaria de las personas mayores.

En ese marco, el pádel se sumó a otras propuestas deportivas y recreativas que ya se desarrollan en distintos espacios de Godoy Cruz.

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