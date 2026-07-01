1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz prepara una fiesta patria para celebrar la Independencia argentina

Artistas mendocinos, ballets tradicionales y espacios gastronómicos formarán parte de la agenda por el Día de la Independencia en Godoy Cruz.

Peña de la Independencia en Godoy Cruz.

Peña de la Independencia en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de la Peña de la Independencia en Godoy Cruz, una propuesta pensada para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia argentina.

La celebración reunirá música, folklore, danza, gastronomía y cultura popular, en una jornada destinada a vecinos y visitantes que quieran disfrutar en familia.

Una fiesta patria con entrada libre y gratuita

La actividad se realizará el jueves 9 de julio, a partir de las 12 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de la agenda de festejos organizada en conjunto entre la Secretaría de Cultura y el Municipio de Godoy Cruz, con el objetivo de acercar al departamento una verdadera fiesta federal, donde las tradiciones argentinas sean protagonistas.

Quienes asistan podrán llevar reposeras para disfrutar de una jornada al aire libre y a puro folklore.

Música en vivo y artistas mendocinos

La Peña de la Independencia contará con una importante participación artística, encabezada por músicos mendocinos y agrupaciones que representan distintas expresiones de la cultura popular.

Entre los artistas que formarán parte de la celebración estarán Los Trovadores de Cuyo, Germán Olivares y La Huella, quienes subirán al escenario para compartir repertorios vinculados a la identidad cuyana y argentina.

image

Ballets y expresiones folklóricas

La danza también tendrá un rol central durante la jornada, con la participación de diferentes ballets que presentarán cuadros tradicionales.

Serán parte del espectáculo Luna Endiablada, Raza Criolla, Gualey, Raíz del Alma y Pedemonte. Además, se sumarán los ballets y talleres municipales de Godoy Cruz.

De esta manera, la propuesta combinará música en vivo y danzas folklóricas para celebrar la identidad argentina y poner en valor las expresiones culturales que forman parte de la historia y las costumbres de Mendoza.

Gastronomía, emprendedores y artesanos

Además del escenario artístico, la jornada contará con espacios gastronómicos y propuestas vinculadas a los sabores típicos, con comidas tradicionales para acompañar el encuentro patrio.

También habrá participación de emprendedores y artesanos mendocinos, quienes formarán parte de una celebración que busca reunir cultura, tradición y encuentro comunitario.

Temas
Seguí leyendo

Estacionamiento medido en Godoy Cruz: ahora podrán llevarse el auto con grúa si no pagás

El desesperado pedido de ayuda de un fotógrafo mendocino tras un violento robo

Monóxido de carbono: una familia entera se salvó de milagro

Cómo inscribirse en los talleres gratuitos de Godoy Cruz que comienzan esta semana

Violento accidente en Godoy Cruz: Bomberos rescataron a tres víctimas atrapadas

Importante operativo rescate en una obra en Godoy Cruz

Cae banda narco que operaba en Mendoza: importante secuestro de droga y dinero

Más de 100 expositores y entrada gratuita: el imperdible paseo que llega a Godoy Cruz

Lee además
El acusado permaneció prófugo durante más de siete años

Condenaron al acusado de un homicidio que escapó de la Justicia durante más de siete años
Estacionamiento medido en Godoy Cruz.

Estacionamiento medido en Godoy Cruz: qué cambia y qué deben saber los usuarios
LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta de la Nieve en Malargüe.

La Fiesta Nacional de la Nieve deja atrás la cena show y apuesta por un formato austero

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de julio

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio

¿Sabías por qué el Día del Arquitecto se celebra el 1 de julio? Esta es la historia

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

La NASA mostró cómo se desplazó la Tierra tras los terremotos en Venezuela: las impactantes imágenes satelitales