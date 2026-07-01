Godoy Cruz prepara una fiesta patria para celebrar la Independencia argentina

El Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de la Peña de la Independencia en Godoy Cruz , una propuesta pensada para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia argentina .

La celebración reunirá música, folklore, danza, gastronomía y cultura popular , en una jornada destinada a vecinos y visitantes que quieran disfrutar en familia.

La actividad se realizará el jueves 9 de julio , a partir de las 12 horas , con entrada libre y gratuita .

La propuesta forma parte de la agenda de festejos organizada en conjunto entre la Secretaría de Cultura y el Municipio de Godoy Cruz , con el objetivo de acercar al departamento una verdadera fiesta federal, donde las tradiciones argentinas sean protagonistas.

Quienes asistan podrán llevar reposeras para disfrutar de una jornada al aire libre y a puro folklore.

Música en vivo y artistas mendocinos

La Peña de la Independencia contará con una importante participación artística, encabezada por músicos mendocinos y agrupaciones que representan distintas expresiones de la cultura popular.

Entre los artistas que formarán parte de la celebración estarán Los Trovadores de Cuyo, Germán Olivares y La Huella, quienes subirán al escenario para compartir repertorios vinculados a la identidad cuyana y argentina.

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Ballets y expresiones folklóricas

La danza también tendrá un rol central durante la jornada, con la participación de diferentes ballets que presentarán cuadros tradicionales.

Serán parte del espectáculo Luna Endiablada, Raza Criolla, Gualey, Raíz del Alma y Pedemonte. Además, se sumarán los ballets y talleres municipales de Godoy Cruz.

De esta manera, la propuesta combinará música en vivo y danzas folklóricas para celebrar la identidad argentina y poner en valor las expresiones culturales que forman parte de la historia y las costumbres de Mendoza.

Gastronomía, emprendedores y artesanos

Además del escenario artístico, la jornada contará con espacios gastronómicos y propuestas vinculadas a los sabores típicos, con comidas tradicionales para acompañar el encuentro patrio.

También habrá participación de emprendedores y artesanos mendocinos, quienes formarán parte de una celebración que busca reunir cultura, tradición y encuentro comunitario.