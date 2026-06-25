Godoy Cruz celebra la undécima edición de su clásico encuentro de coleccionismo

Uno de los clásicos de la agenda cultural mendocina se renueva y celebrará su undécima edición con una convocatoria récord. Más de 100 expositores participarán de una nueva edición del encuentro de coleccionismo que tendrá como escenario el Espacio Arizu , en Godoy Cruz .

La propuesta se desarrollará el sábado 27 y el domingo 28 de junio, desde las 15.00 horas , con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer numerosos stands con objetos vinculados a diferentes hobbies, colecciones y épocas .

El evento está pensado como un paseo para mendocinos y turistas , con alternativas para todas las edades y una amplia variedad de curiosidades, piezas históricas y artículos difíciles de encontrar.

La nueva edición contará con la participación del Museo Ferroviario de Godoy Cruz , el Ferroclub Trasandino Mendoza , agrupaciones especializadas y coleccionistas independientes.

Los expositores exhibirán y pondrán a la venta sus artículos más preciados, aunque también habrá espacios destinados al intercambio de objetos, experiencias e historias relacionadas con el mundo del coleccionismo.

Durante el recorrido, grandes y chicos podrán encontrarse con verdaderos tesoros que transformarán la galería de la Ex Bodega Arizu en un viaje por diferentes épocas.

image

En Godoy Cruz encontrarás autos antiguos, trenes eléctricos y el universo de Star Wars

Los pasillos del Espacio Arizu se llenarán de atracciones en tamaño real y a escala. La exposición incluirá autos antiguos, motocicletas, trenes eléctricos, monedas, billetes, estampillas, revistas y figuritas.

También habrá camisetas de fútbol, figuras de acción, objetos pertenecientes al universo de Star Wars y diferentes piezas vinculadas con la cultura popular.

La propuesta se completará con una feria de vinilos, discos y casetes, además de un DJ set que repasará grandes éxitos musicales de las décadas de los 70, 80 y 90, junto con canciones de los primeros años del 2000.

Con entrada gratuita y actividades para toda la familia, el encuentro volverá a convertir al Espacio Arizu en uno de los principales puntos de la agenda cultural de Godoy Cruz durante el fin de semana.