Godoy Cruz celebra la undécima edición de su clásico encuentro de coleccionismo

Uno de los clásicos de la agenda cultural mendocina se renueva y celebrará su undécima edición con una convocatoria récord. Más de 100 expositores participarán de una nueva edición del encuentro de coleccionismo que tendrá como escenario el Espacio Arizu, en Godoy Cruz.
La propuesta se desarrollará el sábado 27 y el domingo 28 de junio, desde las 15.00 horas, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer numerosos stands con objetos vinculados a diferentes hobbies, colecciones y épocas.
El evento está pensado como un paseo para mendocinos y turistas, con alternativas para todas las edades y una amplia variedad de curiosidades, piezas históricas y artículos difíciles de encontrar.
Más de 100 expositores y objetos únicos en Godoy Cruz
La nueva edición contará con la participación del Museo Ferroviario de Godoy Cruz, el Ferroclub Trasandino Mendoza, agrupaciones especializadas y coleccionistas independientes.
Los expositores exhibirán y pondrán a la venta sus artículos más preciados, aunque también habrá espacios destinados al intercambio de objetos, experiencias e historias relacionadas con el mundo del coleccionismo.
Durante el recorrido, grandes y chicos podrán encontrarse con verdaderos tesoros que transformarán la galería de la Ex Bodega Arizu en un viaje por diferentes épocas.
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En Godoy Cruz encontrarás autos antiguos, trenes eléctricos y el universo de Star Wars
Los pasillos del Espacio Arizu se llenarán de atracciones en tamaño real y a escala. La exposición incluirá autos antiguos, motocicletas, trenes eléctricos, monedas, billetes, estampillas, revistas y figuritas.
También habrá camisetas de fútbol, figuras de acción, objetos pertenecientes al universo de Star Wars y diferentes piezas vinculadas con la cultura popular.
La propuesta se completará con una feria de vinilos, discos y casetes, además de un DJ set que repasará grandes éxitos musicales de las décadas de los 70, 80 y 90, junto con canciones de los primeros años del 2000.
Con entrada gratuita y actividades para toda la familia, el encuentro volverá a convertir al Espacio Arizu en uno de los principales puntos de la agenda cultural de Godoy Cruz durante el fin de semana.