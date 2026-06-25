25 de junio de 2026
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General Alvear

El dolor de una madre en Gral. Alvear: otra denuncia por irregularidades en el cementerio municipal

Una vecina de General Alvear relató el calvario que sufre tras detectar irregularidades en la parcela de su hijo. El caso se suma a la denuncia de otra familia.

Polémica en General Alvear: edificaron nichos sobre la tumba de su hijo y desconoce si sus restos siguen en el lugar.

Polémica en General Alvear: edificaron nichos sobre la tumba de su hijo y desconoce si sus restos siguen en el lugar.

Foto: Muncipalidad General Alvear (06/03/2026)

“Quiero saber si mi hijo está ahí”: un reclamo que conmueve en General Alvear

El hallazgo ocurrió cuando la madre, Graciela Apaolazza, acudió al cementerio para visitar la tumba y llevar flores. Sin embargo, al llegar al sector donde descansaba su hijo, se encontró con una escena inesperada: habían levantado nuevas estructuras funerarias sobre el lote.

Tras advertir la situación, se dirigió a las autoridades del cementerio. Según contó, una funcionaria municipal, identificada como Mari Manzano, le reconoció que se había producido un error. "Me dijo que sí, que se habían equivocado, que habían construido mal", contó la mujer, quien recordó que el lugar estaba claramente identificado con una cruz y que además posee la documentación que acredita que la parcela se encuentra pagada hasta 2035.

Embed - YA NO SE PUEDE CREER NI EN LA PAZ DE LOS SEPULCROS EN ALVEAR

De acuerdo con su relato, el espacio donde debían realizarse las construcciones correspondía al lote 51, pero las obras terminaron ejecutándose en el lote 52, precisamente donde se encontraba la sepultura de su hijo.

Como alternativa, le ofrecieron otro terreno dentro del predio, pero Apaolazza rechazó la propuesta de inmediato. "Yo quiero el lote donde está el cuerpo de mi hijo", expresó. Acto seguido, intentó comunicarse con el jefe comunal Alejandro Molero, pero no lo consiguió. "Hablé con la señora del intendente", Romina Carrión, directora de Asuntos Jurídicos de la municipalidad de Alvear, "y ella me dijo que me quedara tranquila, que me iban a solucionar el problema", completó.

Cementerio de General Alvear: las familias no encuentran consuelo

La mujer aseguró que mantuvo reuniones con distintas autoridades municipales y responsables del cementerio, entre ellos funcionarios de Obras Públicas y representantes de la comuna. Sin embargo, sostiene que nunca obtuvo una respuesta concreta.

La incertidumbre se profundizó cuando, tras aceptar que le dejaran los nichos construidos, descubrió nuevos errores. Según relató, la placa colocada en homenaje a su hijo contenía datos incorrectos, incluyendo una fecha equivocada. Cuando reclamó por esa situación, la respuesta la indignó aún más. "Me dijeron que eran tres días de diferencia y que no pasaba nada", recordó.

cementerio alvear
Ingreso al cementerio municipal de General Alvear.

Ingreso al cementerio municipal de General Alvear.

Desde entonces, comenzó a enviar cartas documento dirigidas al municipio y al intendente de General Alvear. También intentó realizar denuncias formales, aunque afirma que los primeros intentos no prosperaron.

"He hecho dos denuncias que tampoco me las han tomado. Ahora voy por la tercera para ver si me toman la denuncia", sostuvo.

A varios meses de las primeras gestiones y tras reiterados reclamos sin respuestas, la mujer asegura sentirse atrapada entre la bronca y el dolor. "Me pone mal porque vuelvo a acordarme de todo lo que viví con mi hijo. Me da bronca porque no te dan ninguna solución", expresó.

Su caso se suma a la denuncia reciente de la familia Martín, quienes señalan que la comuna cubrió con hormigón la parcela donde descansaban los restos de su madre y sus hermanos. Lo cierto, es que desconocen si sus seres queridos fueron removidos del lugar o no.

Los casos ponen bajo la lupa la administración del cementerio municipal de General Alvear y comenzaron a generar fuertes cuestionamientos sobre el manejo de parcelas, sepulturas y registros dentro del predio.

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